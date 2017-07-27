Boğaz’a kazıklı deniz feneri iptal

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Haziran 2017’da düzenlediği ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda, ihalenin iptal nedeniyle ilgili, “Yeniköy Kazıklı Deniz Feneri İnşaatı İşi’ne ait ihale, yetkilisi tarafından, ihaleye verilen en avantajlı teklifin idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle iptal edilmiştir” ifadesine yer verilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden Yeniköy açıklarında yapılacak deniz feneriyle ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama;

Adı geçen yerde daha önce faaliyet gösteren bir deniz fenerimiz mevcut olup boğaz seyrini yapmakta olan dümeni kitlenen bir yük gemisinin çarpması sonucu fenerimiz deniz tabanına devrilmiştir. Yani haberde geçen dümeni kitlenen gemi ile deniz feneri arasında teknik bir bağ yoktur. Bu doğrultu da teknik personellerimiz, yıkılan deniz fenerinin aynı koordinatı üzerine bir şamandıra işaret feneri koyarak boğaz trafiği seyir güvenliğini almıştır.

Kazıklı deniz feneri için ihaleye çıkılmış Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumunun EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) da ilana çıkılması ve açık ihale olduğu halde yalnız bir firma ihaleye iştirak etmiş olup vermiş olduğu teklif de yaklaşık maliyetimizin üst eşik değeri yani yasal sınırları üzerinde olması sebebiyle ihale iptal edilmiştir.

Tekrar yaklaşık maliyet fiyat güncellemesi yapılarak Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumunun EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) da ilana çıkıp 04.07.2017 tarihinde ihale gerçekleşmiş ve başka bir firma tek başına ihaleye iştirak ederek işi almış olup 27.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yani proje resmini yayınladığınız Yeniköy Kazıklı deniz feneri 45 gün içerisinde inşaatı tamamlanarak, seyir güvenliği görevini yapmaya başlayacaktır.