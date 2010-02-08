BoÄŸazâ€™Ä±n Maradonaâ€™sÄ±

Ã–zellikle GenÃ§lerbirliÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ olmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yordu...

MaÃ§ Ã¶ncesi zor olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeydim. Nitekim Ã¶yle oldu...

Skorun 4â€“1 olmasÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izlemeyenleri aldatabilir...

Åžu ÅŸekilde aÃ§Ä±klayabilirim eskiler iyi bilir "BeÅŸ dakkada BeÅŸiktaÅŸ" oldu aslÄ±nda...

Ãœmitlerin yavaÅŸ yavaÅŸ azaldÄ±ÄŸÄ± dakikalarda Yusuf - Tabata ikilisi dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼, dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±...Â Â Â Â Â Â Â Â



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MaÃ§a dÃ¶nersek...Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°lk yarÄ±nÄ±n 30 dakikalÄ±k dilimi iÃ§inde BeÅŸiktaÅŸ kazanmak iÃ§in pek bir ÅŸey yapmadÄ±...

Statik diziliÅŸ pek bozulmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Nihat'Ä±n iÃ§e katedip yakaladÄ±ÄŸÄ± pozisyonun dÄ±ÅŸÄ±nda rakip savunma zorlanmadÄ±...

Ne olduysa zaten ilk yarÄ±nÄ±n son 15 dakikasÄ±nda oldu...Â Â Â Â Â Â Â Â

Bobo'nun akÄ±l dolu pasÄ± ve Sivok'un altÄ±n dokunuÅŸu...

Zaman zaman dile getiriyorum Sivok daha Ã§ok hÃ¼cuma Ã§Ä±kmalÄ±...

Mevcut zihniyet maalesef buna engel...

Es kaza kaptÄ±ÄŸÄ± topun devamÄ±nda iÃ§gÃ¼dÃ¼leriyle pozisyonu takip ederek sonuca ulaÅŸÄ±yor...Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

HazÄ±r fÄ±rsat bulmuÅŸken tekrar dile getiriyorum...Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Sivok, Ernst ile birlikte orta alanda oynarsa BeÅŸiktaÅŸ'a daha faydalÄ± olur...

SÃ¼rpriz Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± Sivok'u BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gizli golcÃ¼sÃ¼ yapar...

Sivok'u Ã§Ä±kartÄ±n, topun gittiÄŸi yerde BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncu yokâ€¦

Devam edelimâ€¦

O dakikadan itibaren skor 3 veya 4 farka Ã§ok rahat gelebilirdi...

Biraz ÅŸans biraz da son vuruÅŸlardaki beceriksizlik ilk yarÄ±nÄ±n 1-0 tamamlanmasÄ±na neden oldu...

Gel gelelim Denizli'nin en bÃ¼yÃ¼k hatasÄ± GenÃ§lerbirliÄŸi Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Thomas Doll'un ilk yarÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± hamleyi gÃ¶rememesi... (HurÅŸut MeriÃ§ - Cem Can deÄŸiÅŸikliÄŸi)

HurÅŸut gibi yetenekli bir futbolcuyu Doll'un yanÄ±nda oturmasÄ± da GenÃ§lerbirliÄŸi adÄ±na bÃ¼yÃ¼k talihsizlik...

HurÅŸut farkÄ± 2. yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren kendini hissettirdi...

Kadro kalitesi iÃ§erisinde HurÅŸut Ã§ok fazlasÄ±nÄ± yapÄ±yor...

Mustafa Pektemek ile ikisi GenÃ§lerbirliÄŸi'ni ligde bir yere kadar tutabilir...

1â€“1 ile birlikte GenÃ§ler kontra toplarla ikinci gole yaklaÅŸtÄ±...

Hatta RÃ¼ÅŸtÃ¼'nÃ¼n, Mustafa'nÄ±n ÅŸutunu mÃ¼thiÅŸ bir refleks ile kurtarmasÄ± maÃ§Ä±n ilk dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu...

Ä°kinci dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± ise Yusuf - Tello ve Holosko - Nihat deÄŸiÅŸikliÄŸi...

Ã–zellikle Yusuf, Tello'nun verimsizliÄŸi ile kÃ¶relen sol kanadÄ± adeta ateÅŸledi...

Ä°lginÃ§tir, halen alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyim...

Belki son 15 dakika etkili olabilir...

Ancak 90 dakikalÄ±k oyunda Yusuf, sol kanatta iÅŸ yapmaz...

SonuÃ§ olarak BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±n ilk ve ikinci 15 dakikalÄ±k diliminde kazanmayÄ± bildi...

MaÃ§ta iki futbolcu iÃ§in parantez aÃ§Ä±labilir...

Birisi Tabata diÄŸeri HurÅŸut MeriÃ§...

Tabata, Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndan itibaren yÃ¼kseliÅŸe geÃ§miÅŸti...

Bu maÃ§ta da yapacaÄŸÄ±nÄ± fazlasÄ±yla yaptÄ±. Oyunun her alanÄ±nda vardÄ±...

Hem mÃ¼cadele etti hem de gole giden yollarda arkadaÅŸlarÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu...

AsÄ±l iÅŸi gol attÄ±rmak olsa da istekli futbolu DemirÃ¶ren'le birlikte tÃ¼m camiaya derin bir oh Ã§ektirdi...

Åžubat ayÄ± onun iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli, devamÄ±nÄ±n geleceÄŸini Ã§ok iyi biliyorum...

BeÅŸiktaÅŸ Åžubat'tan kazasÄ±z belasÄ±z kurtulursa "Tabata mÄ±, Alex mi?" sÃ¶ylentileri bile baÅŸlar benden sÃ¶ylemesi!



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HurÅŸut MeriÃ§ Ã§ok enteresan bir futbolcu...

AyrÄ± deÄŸerlendirilmesi gerekiyor...

Fiziksel yapÄ±sÄ± DanimarkalÄ± Gravesen'i, yetenekleri doÄŸduÄŸu Ã¼lkenin Ã¼nlÃ¼ futbolcusu Overmars'Ä± anÄ±msatÄ±yor...

Kuvvetli, sÃ¼ratli, yetenekli...

Tam anlamÄ±yla futbolcu...

GenÃ§lerbirliÄŸi'nde dÃ¼zenli olarak forma ÅŸansÄ± buluyor. Ancak 90 dakika oynamasÄ± gerekiyor...

SÃ¼rekli olarak ilk on birde forma ÅŸansÄ± bulursa Ã§ok daha iyisini yapacaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±ndayÄ±m...

Bu nedenle TÃ¼rkiyemspor formasÄ± giyerken ona takÄ±lan "BoÄŸazâ€™Ä±n Maradonaâ€™sÄ±" lakabÄ±nÄ± yazÄ±mÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±m...

GeÃ§ keÅŸfedilmiÅŸ bir deÄŸer...

4 gol 3 asist...Â Â Â Â Â Â Â

Fena sayÄ±lmaz...Â Â Â Â Â Â Â Â

26 yaÅŸÄ±ndaki HurÅŸut iÃ§in sezon sonu Ã§ok takÄ±m kapÄ±ÅŸÄ±r...

Ä°lhan Cavcav'la ÅŸimdiden pazarlÄ±k masasÄ±na oturmalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum...

Yoksa her geÃ§en gÃ¼n HurÅŸut fiyatÄ±nÄ± katlar...