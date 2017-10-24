Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler

Pek çok hastalığın habercisi olan boğaz ağrısı, ana nedeni virüsler ve bakterilerdir fakat Larenjite, Akut larengotrakeit, sinüzit, Allerjik rinit, Reflü, Akciğer enfeksiyonları ve Tümörlerde boğaz ağrısının nedenleri arasındadır. Enfeksiyon etkenine bağlı olarak bulaşıcı da olabilen boğaz ağrıs, vücudunuzun viral veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Doğal bağışıklık tepkiniz boğazdaki balgam (mukus) zarlarının iltihaplanmasına ve şişmesine neden olur. Peki boğaz ağrısına ne iyi gelir?

BOĞAZ ÖNERİSİNE NE İYİ GELİR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tamer Haliloğlu, boğaz ağrısı için şu önerilerde bulunuyor:

-Sıvı alımınızı iki katına çıkarın. Sıvılar, balgamın ince tutulmasına ve kolay temizlenmesine yardımcı olur.

-Ilık ve tuzlu su ile gargara yapın. Su ile dolu bardağa yarım çay kaşığı tuz koyun, gargara yapın, daha sonra suyu tükürün. Bu sayede boğazınız temizlenecek ve balgamdan arınacaktır.



-Bal ve limon kullanın. Bal ve limonu karıştırarak çok sıcak bir bardak suyun içine ekleyin. Bal boğazınızı kaplar ve yumuşatır, limon da balgamın azaltılmasına yardım eder. Zamanın testinden geçmiş bu tarif ağrınızı, sadece geçici süreyle olsa da, büyük ölçüde hafifletir.



-Boğaz kapsülü veya sert bir şeker emin. Bu hareketin kendisi, mutlak rahatlama sağlamaz, ancak tükürük üretimini uyararak, boğazınızı yıkar ve arındırır.



-Havayı nemlendirin. Havadaki nemi artırmak, balgam zarlarınızın kurumasını önler. Bu da iltihaplanmayı azaltarak uyumayı daha kolay hale getirir. Tuzlu burun spreyleri de işe yarar.



-Dumandan ve havayı kirleten diğer maddelerden uzak durun. Duman, ağrıyan boğazı tahriş eder. En azından hasta iken, sigarayı kesin ve ev temizleyicilerinden ya da boyadan ileri gelen tüm buharlardan kaçının. Ayrıca çocuklarınızı sigara dumanına maruz bırakmayın.



-Sesinizi dinlendirin. Eğer boğaz ağrınız gırtlağınızı (larenks) etkilediyse, konuşmak daha fazla tahrişe ve geçici ses kaybına (laranjit) neden olabilir.



BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİLER

HATMİ KÖKÜ

Hatmi bitkisi, Ortaçağ'dan bu yana boğaz ağrısı ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Yuttuğunuzda boğazı kaplayıp yağlandıran jelatin benzeri bir madde içerir.

-Soğuk su. -30 gram kuru hatmi kökü.

Tarif:

-Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu doldurun. -Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. -Paketi suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. Gece boyunca veya en az sekiz saat bekletin. -İstenen miktarı bir cama boşaltın. Arzu ederseniz, tatlandırıcı ekleyin. Bu hazır olduğunda, belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlayabilirsiniz.

ADAÇAYI VE EKİNEZYA

Birçok inflamatuar durumu tedavi etmek için kullanılmıştır ve yapılan kontrollü çalışmalar, boğaz ağrısının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ekinezya, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan başka bir bitkidir. Bakterilerle savaştığı ve inflamasyonu azalttığı gözlenmiştir.

Evde kendi adaçayı-ekinezya boğaz spreyinizi yapmak için bu tarifi kullanın:

Malzemeler:

1 çay kaşığı adaçayı 1 tatlı kaşığı toprak ekinezisi 1/2 su bardağı su

Tarif:



-Suyu kaynatın. -Adaçayı ve ekinezyayı küçük bir kavanoz içine yerleştirin ve sonra kaynar su ile doldurun. -30 dakika bekletin. -Karışımı süzgeçten geçirin ve sonra 1/2 kap likör ile birleştirin (herhangi bir nedenle alkol kullanmak istemezseniz bu kısmı atlayın). Küçük sprey şişesine yerleştirin ve her iki saatte bir veya gerektiğinde boğazınıza püskürtün.

Bu spreyin, boğaz ağrısı rahatsızlığını antiseptik ilaç spreyi kadar etkili bir şekilde hafiflettiği gözlenmiştir.



ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, yüzyıllardır halk hekimliği ilaçlarında kullanılan doğal bir sağlık toniğidir. Ana aktif maddesi olan asetik asit bakterilerle savaşmaya yardımcı olur.

Tıbbın babası olarak bilinen eski Yunan hekim Hipokrat, öksürük ve boğaz ağrısı gibi grip belirtilerini tedavi etmek için oksimel olarak bilinen elma sirkesi ve bal kombinasyonunu öneriyordu.

Boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olmak için, 1 çorba kaşığı elma sirkesi eklenmiş (ve isteğe bağlı olarak bal da karıştırılmış) 1 fincan ılık su için.

Elma sirkesi antibakteriyel özelliklere sahiptir ve ılık suyla az miktarda tüketildiğinde boğaz rahatlamasına yardımcı olabilir



MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü, Avrupa'ya ve Güney Asya'ya özgü bir bitkidir. Geleneksel tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Meyan kökü, boğaz ağrısını azaltmaya yardımcı olabilecek, aspirine benzer özelliklere sahiptir.

Bununla birlikte, büyük cerrahi operasyonlar geçirmiş bireyler üzerine yapılan çalışmalar, meyan kökünün nefes borusunu açmasına bağlı olarak boğaz ağrısını önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.

Meyan kökü suyu ile yapılan gargaranın, şekerli suyla yapılan gargaraya kıyasla boğaz ağrısını azaltma oranı yüzde 50 daha fazladır.

Bu çayı içmek veya gargara yapmak için kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Meyan kökünü sıcak su ile karıştırın, beş dakika bekletin, sonra içmeden önce iyice sıkın.r.