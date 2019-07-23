"Boğa Burcu - Yıllık"

BOĞA BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

2019 Mart ayından Eylül ayına kadar çok çaba harcayacağınız, sıkı çalışmanın ödülünü aldığınız bir yıl sizleri beklemektedir. Nisan ayında başlayıp haziran ayına kadar parasal ve finansal konularınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Hali hazırda 7 yıl sizin burcunuzda kalacak olan Uranüs gezegeni size yeni yollarla kendinizi ifade etme isteğini getiriyor. Uranüs daha az engellenmiş ve daha açık fikirli hissetmenizi sağlar. Aile, arkadaş ya da toplumdan beklediğiniz gibi yaşıyor musunuz? Yoksa kendi kişisel kimliğinize uygun muydunuz? İçinde bulunduğunuz iç değişimlerin yanı sıra hayatınızda rutin giden ve sizin asla değiştirmeyeceğinizi düşündüğünüz olaylar üzerinde tezahür edebilir. Beklenmedik olaylar ve istenmeyen değişim, kaygı ve gerginlik getirebilir, aynı zamanda daha yüksek bir öz farkındalıkta yaratabilir. Eğer 22- 26 Nisan tarihleri arasında doğmuş bir boğa burcuysanız bu yıl bunu daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. 28-30 Nisan arasında doğanlar ise 2020'de bu geçişi daha iyi hissedebilirler.

BOĞA BURÇLARI 2019 YILI KARİYER YORUMU

Bu sene hedeflerinize ulaşmak için gökyüzünden sağlam bir destek alıyorsunuz. Haziran ayından önce kendinizi bazı gerçekleşebilecek önemli başarılara hazırlamanız gerekmektedir. Bu durumda, daha önceki bir çalışmayı tamamladığınızda veya becerilerinizi zamanında geliştirdiğinizde yılın ikinci yarısına oldukça hazırlıklı ilerlemiş olacaksınız.5 Mart ve 10 Nisan arasında Mali düzensizliklerinize ayrıca dikkat etmeli bu alanda ani bazı yatırımlar içerisine girmemelisiniz. Mayıs ve Haziran 2019'da yeni bir yön veya yeni bir şans önünüze gelebilir. Şubat ayının başından haziran ayına kadar sağlam bir şekilde çalışmanız bu yılı çok net bir şekilde sizlere özetlemektedir.2 Temmuz Yengeç burcunda yaşanacak güneş tutulmasından sonra kariyerinizde büyük bir yükseliş söz konusu olabilir ya da büyük bir vazgeçişte diyebiliriz. Öykünüzde o süreçte ne varsa bunu deneyimleyebilirsiniz. Yani tüm durumlar şubat ayından haziran ayına kadar gelişen konuların yönüne doğru size temmuz sonrasını fikir olarak verebilir.

Yıl içinde 10. Eviniz (Kariyer) bu yıl önemli değişiklikler sizlere vaat ediyor. Geçen sene başlangıçlarını hissettiğiniz ama şimdi değişimine tüm hızıyla şahit olduğunuz konular söz konusu olabilir. Kariyeriniz daha fazla yaratıcılık içerecek. “Sezgisel ve özgür” yollarla ilerlemek özgürlüğünü içinizde yavaş yavaş hissetmeye başlıyor olabilirsiniz. Artık bütün gün masanın arkasında kilitlenmek ya da rutin olan şeylere takılmak isteyemeyeceksiniz. En yüksek ideallerinizi ifade etmenizi sağlayan bir kariyer yoluna ihtiyacınız var. Yaptığınız işin dünyaya yardımcı olduğunu, bunun bir anlamı ve amacı olduğunu hissetmeniz gerekecek. Arkadaşlık ve sosyal çevre iletişiminiz bu günlerde kariyerinizi ilerletmek için olağanüstü derecede önemlidir. Önemli arkadaşlar, yüksek statüdeki insanlar, kariyerlerinizi ilerletmek istediğiniz yönde yeni dostluklar hayatınıza dahil olabilir. Doğru insanları tanımak için yeteneğini bu yıl keşfedebileceksin ve bu size büyük bir yardım getirecek. Birçok Boğa bir manevi ya da sanatsal kariyeri tercih edecek. Birçoğu ruhsal ya da hayır kurumlarında hizmet vermek isteyebilir. İş arayanlar ise tüm yıl boyunca harika fırsatlar elde edebilecek.

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BOĞA BURÇLARI 2019 YILI AŞK YORUMU

Sosyal hayatınız ve ilişkileriniz genel olarak geçmiş yıllardan daha istikrarlı ve daha uyumlu bir noktada olacaktır. Yakın çevre ve sosyal ilişkilerinizde bir büyüme ve yeni katılan insanlar olabilir. Yeni tanıştığınız insanlarla normalden çok daha derin ilişkiler içerisinde olabileceksiniz. Bekar olanlar için evlilik fırsatları önlerine geliyor diyebiliriz. Bu yıl artık hafta sonları veya özel günlerde biriyle olmak ve yılı yalnız geçirmemek duygusu içinde olacaksınız. Bu yüzden ilişkilerde bazı anlaşmalara ve taahhütlere gitmek isteyebilirsiniz. Evli olan boğalar bu yıl dışarıdan gelen aşk konularıyla evliliklerinin test edildiğini görebilirler. Bu tuzağa düşmemeleri gerekmektedir. Tabi eğer evlilikleri ile süre gelen uzun bir problemleri yoksa dikkatli olmaları önemli. Bu, sizin veya eşinizin sadakatsiz olacağı anlamına gelmez, sadece fırsat orada olacak ve seçim yapmanız gerekecektir. Bu seçimler bazen acı verici olsa da, sevgi ve bağlılığınızın gerçek olup olmadığını görmeniz açısından iyidir.14 Mayıs 2019'dan sonra yukarıdaki konuları daha fazla hissedebilirsiniz. Bu süreç aslında bu yıla özel olmayacak. Sadece minik bir başlangıç olarak düşünün. Tutku ve ihtiraslarınızın kurbanı olup bunu kadere yüklememek adına kendinizi fark edin ve iradenizle mücadelenizi verin. 28 Kasım civarlarında Venüs ve Jüpiter’in kavuşmasıyla ilişkilerinizde büyük bir zafer elde edebilirsiniz.

AİLE VE YAŞAM ALANINIZ

Bu yıl sizin için önemli olan unsur gerçekten kendi yaşam alanınızda yalnız kalmamak ve aile olma kavramı içerisinde bulunma fikri olabilir. Bu size bazı hatalarda yaptırabilir. Bu konuda şartlarınız çok önemli olacaktır. Çocuk sahibi olmak ve yalnızlık korkusu sizleri tetikleyebilir. Bu yüzden bazı yön değişiklikleri yapabilirsiniz. Âmâ bu yıl taşınma ya da yer değişikliği fikri içinde olabilirsiniz. Kendinizi aile ilişkilerinde ve yakın akrabalarınızla uzun yıllardır çözemediğiniz bazı konuları çözerken bulabilirsiniz. Ailenizin bazı ufak tefek problemleri sizleri düşündürebilir. 6 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında aile toplantıları yapmak, aile üyeleriyle sorunlarınızı onarmak, ev için güzellik objeleri almak ya da evinizi yeniden dekore etmek ve güzelleştirmek için özellikle iyi bir zaman. Kardeşlerinizin sorumluluk almasını sağlamalı ve kendi kişisel alanınızı özgürleştirmeyi öğrenmelisiniz.

YILIN ASTRO STRATEJİSİ

Kural 1: Mart ayından sonra Hem Uranüs gezegenin hem de Mars gezegenin aynı anda boğa burcunda olacağını unutmadan üstün bir performans gerektiren işlerinizi bu nisan ayına kadar bekletmenizi önerebiliriz. Bu dönemde daha fazla izleyici ve gözlemci olmanız heveslerinizi en azından kırmamış olacaktır.

Kural 2: Finansal anlamda büyük bir rahatlık yaşamaya açık olduğunuz bu yılı en iyi şekilde değerlendirmek için mutlaka Şubat-haziran ayları arasında belli yatırım planları yapmalı ve birikim yaratma noktasında olmalısınız.

Kural 3: Bu yıl ilişkiler sizin için çok önemli olacaktır. Makul olan bir ilişki içerisinde olmanız ve bazı sorunları beraber hallediyor olmanız bu yıl için sizlere iyi gelecektir. 15 Mayıstan sonra büyük bir aşk hikayesi sizin yaşamanıza harika bir yön verebilir.

YILIN ASTRO MOTİVASYON SÖZÜ

İmkansızla imkan dahilinde olanın arasındaki tek fark, insanın kararlılık derecesidir.”Tommy Lasorda

Yılın puanı: 10 üzerinden “9 puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Başak-Oğlak-İkizler

Yılın en başarılı ayları: Nisan-Şubat-Mayıs-Kasım-

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Temmuz-Aralık

Boğa burçlarının aylara göre yıllık hedef planlaması:

Ocak: İstek ve hedeflerinizin değişim gösterdiği ve önemli başarılar elde edebileceğiniz bu ayı girişimlerinizle değerlendirmelisiniz.

Şubat: İlişkilerinizin yoluna girmesi sizleri daha umutlu kılacaktır. Kimseyle kötü olmamalısınız.

Mart: Bazı inişler-çıkışlar sizleri şaşırtabilir. Şaşırdığınız konular üzerinde hızlı karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Acele etmeyin.

Nisan: Yaşam sizi değişime itekliyor olabilir. Yeni başlangıçlar sizlere çok iyi gelecek. Yeni olan her şeyi bu ay hayatınıza dahil etmeye çalışın.

Mayıs: Mücadele ve gayretinizden asla taviz vermeyin ve başaracağınıza dair inancınızı hep yüksek tutun. Bu döneme kadar sabırlı olup, hedeflerinizin altyapısını oluşturursanız oldukça başarılı sonuçlar aldığınızı görebileceksiniz.

Haziran: Artan sorumluluklarınız nedeniyle toplumda üstlendiğiniz roller çakışabilir. Önceliklerinizi belirleyerek ilerlerseniz hem siz rahat olursunuz hem de işleriniz daha kolay ilerleyecektir.

Temmuz: İkili ilişkinizde çeşitli sorunlar baş gösterebilir ve bu yüzden bazı zorlukları yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Madde dünyasından bir anlığına sıyrılıp kendinizi manevi yönde rahatlatmaya çalışmalısınız.

Ağustos: Kendinize güvenin, size sıkıntı veren ve miadını doldurduğuna inandığınız kişi ve olaylar karşısında gerçekçi davranın. Bazı bitişler yeni başlangıçlar verebilir.

Eylül: Uzun zamandır bitiremediğiniz işlerden sonuç alabilir ve ortaklaşa yürütülen işlerden büyük kârlar sağlayabiliriz. Belirsizliklerde kaybolmak yerine en kötüsü bile olsa bir seçim yapmanız size fayda sağlayacaktır.

Ekim: Ekip çalışmalarının aranılan ismi olabilirsiniz. Sadece beklentilerimizi abartmadan, çok çalışarak ve karşı tarafa ciddi bir güvenilirlik sağlayarak hareket etmek bilincinde olursak kazanabiliriz.

Kasım: Aşk hayatınızla ya da ilişkileriniz ile ilgili bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Arkadaş çevrenizi seçerken daha dikkatli olmanız sonradan oluşacak güven probleminin önüne geçecektir.

Aralık: İddialı ve abartılı konuşmalardan kaçınılmalıdır. Kızgınlıkla ağızınızdan çıkan sözler sonrasında size problem yaratabilir.