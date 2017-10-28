BofA'dan TL yorumu

Bank of America Merrill Lynch Stratejistleri Claudio Piron ve Athanasios Vamvakidis gelişen ülke para birimlerinde bir düzeltme beklediklerini belirterek USD’de uzun pozisyona karşılık offshore Çin Yuanı, Meksika Pezosu, Güney Afrika Randı ve Türk Lirası’nda kısa pozisyon önerdi.

27 Ekim tarihli raporda stratejistler, şahinleşen bir Fed’i, beklenen ABD vergi reformunu, zayıf Euro Bölgesi enflasyonunu, Brexit’i ve Kuzey Kore’deki gelişmeleri bu karara gerekçe gösterdi. Kurum yıl sonuna kadar dolarda yükseliş bekliyor; yıl sonu EUR/USD beklentisi 1,15.