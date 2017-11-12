Boeing ve ODTÜ'den İHA Yarışması

Üniversite öğrencilerinin insansız hava aracı (İHA) ile otonom sistemlere ilgilerini artırmak ve bu teknolojinin Türkiye'de gelişimini desteklemek amacıyla Boeing Türkiye-Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Dikey İniş-Kalkış Yapan İHA Yarışması"nın ödül töreni, Uzay ve Havacılık Mühendisliği Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sargın, burada yaptığı konuşmada, üniversiteli gençleri yarışmaya katılma cesareti gösterdikleri için tebrik ederek, "Yola çıkmak, 'ben yaparım' diyebilmek çok önemli. Ekonomiyi dinamik yapacak olan bu küçük girişimler. Kendinizi hedefleyin, 'zoomlayın' ve bizi tekrar tekrar gururlandırın." diye konuştu.

Boeing'in tarihinin havacılık tarihi kadar eski olduğunu vurgulayan Sargın, şirketin 100. yılını geçen yıl kutladıklarını anımsattı.

Sargın, İHA teknolojisinin geleceği şekillendirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hepimiz güncel kalmak zorundayız. Dünyanın nereye gittiğine bakmalıyız. O yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz. Boeing olarak, havacılık alanında en yeni teknolojilerin öncüsüyüz ve bu gücümüzü Türkiye’de yeni teknolojilerin gelişimine destek olmak için kullanıyoruz. ODTÜ ile yaptığımız bu iş birliğiyle Boeing’in teknolojideki öncülüğünü ODTÜ'nün teknik kabiliyetiyle birleştirerek gelecek nesillere havacılık tutkusunu aşılamayı ve Türkiye’nin bu alandaki yetkinliğini temelden güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu tür projelerle hem gençlerin hayatına dokunuyor ve gelecek için ışık tutuyoruz, hem de Türkiye'de havacılık sanayisinin geleceği için bugünden tohumlar atıyoruz."

ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ozan Tekinalp ise bölümün kurulduğu günden beri havacılık ve uzay alanında gerçekleşen tüm öncü projelerde kilit rol oynadığını vurgulayarak, "Gerçekleştirdiğimiz yarışmayla öğrencilerimizle birlikte diğer üniversite öğrencilerinin de robotik uçan sistemler alanında yetişmesini amaçlıyoruz. Boeing firmasının desteğiyle ülkemizde ilk defa gerçekleşen bu yarışmayı önümüzdeki yıllarda da tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yarışma hakkında

Üniversitelerin havacılık, uçak, uzay mühendisliği başta olmak üzere, mekatronik, elektrik, makine, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin katıldığı yarışmaya toplam 11 başvuru oldu. Değerlendirme sürecinde takımların gönderdikleri proje tekliflerinin ön elemeden geçmesini takiben yarışmaya hak kazanan 9 takım, projeleriyle 11-12 Kasım'da uçuşlarını gerçekleştirdi.

Arama kurtarma odaklı yarışma senaryosuna göre yarışmacılardan, tasarladıkları otonom insansız hava aracını kullanarak ormanda kaybolan iki öğrenciyi bulmaları ve ihtiyaçları olan bir şişe suyu ulaştırmaları istendi. Bu görevi yerine getiren yarışmacılar, öğretim görevlilerinden oluşan hakem heyeti tarafından teknik kriterler doğrultusunda puanlandırıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda, ODTÜ'den METU NCC Aerospace Society yarışmada birinci, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Radikal Tasarım ikinci, On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nden Atmaca ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlar, yarışma için gerçekleştirdikleri İHA çalışmalarını, 2018'de Amerika’da yapılacak uluslararası bir kongrede sunmak için Boeing desteği almaya hak kazandı.