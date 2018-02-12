Bodrum'un 'Taksici Gülüm'ü hayatını kaybetti

Bodrum’un ilk taksicilerinden Seyfi Uslu, geçen 9 Şubat akşamı evinde rahatsızlandı. 2 çocuk, 4 torun sahibi Uslu, yakınları tarafından bir özel hastaneye kaldırıldı. 13 yıl önce felç geçirdiği için taksiciliği bıraktığı öğrenilen Uslu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen Uslu, dün (Pazar) yaşamını yitirdi.



Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı ve CHP’li Meclis Üyesi Taner Uslu’nun babası olan Seyfi Uslu için bugün Pınarlıbelen Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde bugün öğlen cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, CHP Muğla Milletvekilleri Ömer Suha Aldan ve Nurettin Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Uslu’nun yakınları, taksiciler ve vatandaşlar katıldı.



Cenazede, Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Uslu, taziyeleri kabul etti. Kılının namazın ardından Uslu’nun bir süre omuzlarda taşınan tabutu, Pınarlıbelen Mahallesi Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.



