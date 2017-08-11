Bodrumluları çileden çıkarttı  

Türküsünün tanıtmak için eşekle Bodrum’un işlek caddelerinden birinde, 40 dereceyi bulan sıcak havada gezen Aydın’a mankenler de eşlik etti. Semerine asılan ’Haydi Çekelim Bir Selfie’ ve ’Selfie çekmek beleştir’ yazılı dövizlerle gezdiği eşeği tekneye de bindirmek isteyen Aydın hayvanın inat edip direnmesi üzerine vazgeçti.

Hayvanseverler, sıcak havada eziyet edilen eşeğin reklam malzemesi yapmasına tepki gösterdikleri Aydın’a böyle bir reklam yapmak için izin belgesi olup olmadığını sordu. Aydın’ın herhangi bir izin belgesi gösterememesi üzerine hayvanseverler durumu zabıta ve polise bildirip, şikayetçi oldu. Zabıta ekipleri Aydın’ı etkinliği sonlandırması için uyardı.

ŞOV AMACI OLARAK KULLANAMAZLAR

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, tesadüfen eşekli reklamı fark ettiğini, bunun 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı bir durum olduğunu söyledi. Uslu, "Biri, burada kendi reklamını yapmak için bu sıcakta bu hayvanla şov yapıyor, gösteri yapıyor. Hayvanı bu şekilde kendi şov amacı için kullanamazlar. Bodrum, eşekle şov yapılarak, boğa güreşleri düzenlenerek meşhur yapılacak bir yer değil. Hayvanlara saygı bekliyoruz. Yasal yollara başvurup, bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

Havanın sanıldığı kadar sıcak olmadığını savunan Aydın Aydın, "Bazı dostlarımızın beni tanımadığı için doğal haklarıdır bu itirazı yapmaları. Onlara da saygı gösteriyorum, ancak ortalığı germenin de zamanı değil. Eşeğin sahibi de burada" dedi.

Aydın, hayvan severlerin tepki göstermesi nedeniyle, eşeğin sahibinin moralinin bozulduğunu ve Gümbet Plajı’nda gerçekleştirecekleri selfie gezisini iptal ettiklerini söyledi. Eşek, sahibine teslim eldi.



