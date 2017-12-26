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    Bodrum’dan gelen sürpriz

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 00:34 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Derbyshire şehrinde yaşayan ve geçen ağustos ayında evlenen Heidi-Ed Savitt çifti, 2011 yılında üniversitede tanıştıklarını sanıyorlardı. Ancak yıllar önce Bodrum’da çekilen fotoğraf ortaya çıkınca onların hikâyesi değişti.

    Newcastle Üniversitesi’nde okuyan çiftin mazisi, aslında 1997 yılında Bodrum’da yaptıkları bir yaz tatiline dayanıyor. Şu an 26 yaşında olan Heidi ile Ed, henüz 6 yaşındayken Gümbet’teki yaz tatilinde tanıştılar. İki hafta çok iyi arkadaş olup, birlikte oynadılar. Ülkelerine dönünce de yolları ayrıldı. Yıllar sonra üniversitede tekrar tanıştıklarında birbirlerini tanımadılar. Uzun yıllar sevgili oldular ve geçen ağustos ayında da evlendiler. İkilinin aslında 20 yıl önce tanıştığı ise anneleri sohbet ederken ortaya çıktı. Heidi’nin annesi, kızının küçükken Bodrum tatilinde Ed isimli bir çocuğa âşık olduğunu anlattı. Ed’in annesi de aynı tarihte Bodrum Gümbet’te tatil yaptıklarını söyledi. Hemen koşup Türkiye tatilinden çekilen fotoğrafları buldular ve gerçek ortaya çıktı. Bu inanılmaz tesadüfü öğrenince çığlık atan Heidi “Kadere hiç inanmazdım ancak belli ki birlikte olmak bizim alnımıza yazılmış” dedi.

    Etiketler: turist , gazetehaberleri
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