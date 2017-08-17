Bodrum'daki vale terörünü anlattı... "Psikolojim bozuldu, sinirden ağladım..."

Bodrum Yalıkavak'taki bir 'beach club'a giden Nezire C., valeler Köksal S. ve Serkan S.'nin saldırısına uğramış, Köksal S., “Keşke erkek olsaydın görürdün” diyerek kadını tehdit etmişti.

‘İÇERİ ALMADILAR’

Şiddet mağduru Nezire C., olay sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: “İstanbul’da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışıyorum. 2 yeğenimle birlikte 2 günlüğüne Bodrum’a tatile gittik. O gün plajda iyi bir yer bulabilmek için erkenden yola çıktık. Yeğenimin biri ile beach club’a girişimizde kapıdaki valelere rica ettik, arabayı kolay bir yere koysunlar diye. ‘15 dakika sonra tekrar çıkıp otogara gidip yeğenimi alacağım ve sonra yine geleceğim’ dedim. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra diğer yeğenimi almak için arabamın başına geldiğimde benden otopark ücreti istediler, ben de ‘Geri geleceğim’ dedim. ‘Ücreti vermezsen bir daha geri gelemezsin’ dediler. Otogara gittim. İkinci yeğenimi alıp geri geldiğimde içeriye almayacaklarını söylediler.

Aracımın içinde iken tartışma başladı, yeğenim de arkada oturuyordu. O anda ‘Arkadaki araçlar geçsin, çek arabanı dışarı çık’ dediler. Ben de çıkmak istemedim çünkü eşyalarım içerideydi. Tartışma büyüdü, o anda ‘Seni kucağıma alır, götürürüm’ dedi valenin biri, ben de ‘Nereye götürüyorsun, adliyeye mi?’ dedim. 2 günlük tatilimiz var, zehir etmeyelim diye sabırlı davranıyorduk. O anda birisi de bana ‘Fahişe’ diye bağırınca beynim döndü, ben de küfür etmeye başladım. Evet küfür ettim çünkü sinirden ağlamaya başlamıştım.

‘ÖZÜR DİLESİNLER’

Şu anda İzmir’deyim. 2 vale işten atılmadıkça ve tesis özür dilemedikçe davacı olmaktan vazgeçmeyeceğim. İstanbul’da ya da Bodrum’da ifade vereceğiz. Bu olay nedeniyle benim ve yeğenlerimin psikolojisi bozuldu. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum.”

VALE: SABIRLI DAVRANDIK

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşletme Müdürü E.G. ile kadın sürücüye ’in aşağı’ diye bağıran vale Köksal S. (38) ile yanındaki vale Serkan S.’nin (33) ifadesine başvuruldu. Üç kişi emniyet müdürlüğüne giderek ifade verdi.

Vale S.S. "30 saniyelik görüntülerle 15 yıllık mesleğimizi karalamaya çalışıyorlar. Olay o görüntülerden tam 30 dakika önce başladı. Sürücü kadın, beach cluba geldiğinde otoparkın kuralları olduğunu aracı yerleştirmek istediğimizi söyledik. Aracı istediği yere koyacağını söyleyince, tartışma çıktı. Tesisin belirli kuralları olduğunu, kalabalık olması nedeniyle sıkıntı yaşanabildiğini söyledik. Kibarca davrandık. Ardından ikna olmayarak kadın sürücü tesisten çıktı. 2 dakika sonra daha kızgın vaziyette geri döndü. Bu kez bir yandan tartışırken, bir yandan da diğer konuklarımızın giriş yapacağı yolu aracıyla kapattı. Bir yandan aracını çekmezken, bir yandan da arkadaşım K.S ve bana ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ediyordu. Çok sabırlı davrandık, adeta bizi tahrik etmek için geri dönmüştü. Tüm bunlar tesisimizin 3-4 kamerasında yarım saatlik görüntü şeklinde var. Biz bu görüntüleri Savcılığa teslim ettik. O görüntülerde olay her şeyiyle ortada. Kimin kime ne yaptığı belli. Emniyete ifade vermeye gittiğimizde şikayetçi olmadığını öğrenince gerçekten şok olduk. Yargı süreci her şeyi ortaya çıkaracak" dedi.

İşletme müdürü E.G. ise "Görüntüleri yarım saat inceledik. Bizim personelimiz çok sabırlı davranmış ancak sonunda istenmeyen olaylar olmuş. Tabii ki üzüntülüyüz. Çünkü tam 20 yıldır turizme hizmet veriyoruz. Burada bu ve benzeri hiç bir olay yaşanmadı. Olayın ardından K.S. arkadaşımızı dinlendiriyoruz. Emniyete ifadeler verildi. Elimizdeki kamera kayıtlarını da teslim ettik. Yargı süreci başladı. Yargılama süresinin ardından biz de açıklama yapacağız. Kadından şikayetçi olmadık" dedi.

1 YILDA 150 ŞİKÂYET

Habertürk'ün haberine göre ise İstanbul’da valelerle ilgili en çok şikâyet, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde yaşanıyor. Özellikle gece kulüplerin yer aldığı Kuruçeşme, Bebek, Etiler, Şişhane, Kumkapı ve Aksaray gibi noktalarda polise sürekli şikâyetlerin geldiği bildirildi. İstanbul’da son 1 yılda gelen şikâyetler üzerine 150’nin üzerinde valenin ifadesi alınmıştı.Modacı, eski manken Ece Sükan ile eşi Ümit Benan’ın Nisan 2014’te valeler tarafından darp edilmesiyle konu gündeme gelmişti. “Vale terörü” olarak kamuoyuna yansıyan olayın ardından, polis valelere yönelik art arda operasyonlar düzenlemişti. 6 ayda 171 vale gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapılmış, 4’ü tutuklanmıştı.