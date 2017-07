Bodrum'daki kanlı gecenin çifte tabancalı saldırganı aranıyor

BODRUM’un Göltürkbükü Mahallesi’ndeki iki 'beach club’ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili çifte tabancalı saldırganın yakalanması için soruşturma sürerken, Çilek Beach Club ve Sess Beach Club’ın yetkilileri ortak açıklama yapıp aralarında husumet olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

MEKAN SAHİPLERİ KONUŞTU, ŞARKICI BERKSAN...

Bodrum'daki iki gece kulübüne düzenlenen, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Sess ve Çilek işletmelerinin yetkilileri gazetecilere açıklama yaptı. Saldırının yaşandığı Çilek Beach Club isimli işletmenin ortağı şarkıcı Berksan Özer, "Konuyla doğrudan veya dolaylı alakamız yok" dedi. Saldırının kulüplerin içerisinde yapılmadığını anlatan Özer, "Herkesin yürüdüğü, yürüyüşe açık bir yol üzerinden hedef gözetmeksizin yapılmıştır. Olayın failleri şu anda aranıyor. Jandarma çok titizlikle çalışıyor. Sanırım çok kısa süre sonra her şey aydınlığa kavuşacaktır." diye konuştu.



Aralarında şarkıcı Berksan'ın da bulunduğu 4 işletmeci bugün açıklama yaptı.



Özer, "Yaralarımızı saracağız. Sonra Bodrum'da ve Türkiye'de kaldığımız yerden işimizin öncüsü olmaya devam edeceğiz. Konu çok hassas ve adli makamlarda. Failler yakalandıktan sonra tekrar bir açıklama yapacağız." açıklamasında bulundu. Berksan, "Ayrıca bu olayla ilgili haberlerde, bazı medya organları benim hedef olduğumu yazdı. Bu kesinlikle doğru değil. Hedef ben değildim, benim böyle olaylarla işim olmaz. Bu nedenle bunu ortaya gerçekmiş gibi yayanlar hakkında yasal işlem başlattım. Ortalıkta müthiş bir bilgi kirliliği var" dedi.

İşletmenin diğer ortağı İbrahim Çakmak ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "En kısa zamanda her şey netliğe kavuşacak. Olayların bizimle ilgili olmadığı da belli olacak." dedi.



İki işletmede tatilciler denize girip güneşlendi.



Saldırıda isabet alan Sess Beach Club'ın yetkilisi Cemal Yarar konuyla ilgili güvenlik birimlerinin kapsamlı araştırma yaptığını, olayın işletmeleriyle hiçbir alakasının olmadığını söyledi. Yarar, işletmenin birkaç gün içerisinde yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi. Yarar, saldırıda hayatını kaybeden işletme çalışanı Furkan Say'ın İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceğini ifade etti. İşletmenin diğer ortağı Ecevit Yılan 21 yıldır bölgede işletmecilik yaptığını, ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.



Şarkıcı Berksan

"BÖYLE GÜZEL BİR TATİL MERKEZİNE BU TÜR OLAYLAR YAKIŞMIYOR"

Göltürkbükü Mahallesi’ndeki beach club’lar yaşanan olay nedeniyle bugün de müzik yayını yapmazken, tatilciler üzerlerinden şoku atmaya çalışıyor. Yaklaşık 30 yıldır beach club’ların yanındaki evinde yaz tatilini geçiren Canan Aygün (48), "Göltürkbükü sadece Bodrum ve Türkiye’nin değil dünyanın gözde merkezi. Burada bu tür olaylar çok olmaz. Herkes, birbirinin eğlenmesine, dinlenmesine saygı gösterir. Tabii ki olay çok üzücü. Üzerimizden şoku atlatmaya çalışıyoruz. Böyle güzel bir tatil merkezine bu tür olaylar yakışmıyor. Keşke olmasaydı" dedi.

Göltürkbükü’nde tatilin geçiren Hayri Çizel ise "Burası sakinliği, güzelliği ile sık sık tatil için tercih ettiğimiz yer. Olay gecesi de olanları duyduk, şoke olduk, silahlı birisi geliyor ve rastgele ateş ediyor. Bu tür olaylar için kesinlikle daha ciddi önlemler alınması gerekir" dedi.

16 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Öte yandan çifte tabancalı saldırganın yakalanması için çalışmalarına devam eden jandarmanın, soruşturma kapsamında bugüne kadar işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

NELER OLDU?

Göltürkübükü Mahallesi’ndeki Çilek Beach Club’a dün saat 03.00 sıralarında gelen bir kişi, iddiaya göre önce Sess Beach Club’ı sordu. Hemen yan taraf olduğunu öğrenince de o tarafa yöneldikten bir süre sonra belindeki çifte tabancayı çıkartı, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin eğlendiği her iki beach club’ta büyük panik yaşandı. Saldırıda vücutlarına kurşun isabet eden Sess Beach Clup’ta komi olarak çalışan Furkan Say (21), garson Nesibi Günenç (28) ile Çilek Beach Clup’ta çalışan garson Yasin Kaya (29) ile müşterilerden, ünlü sunucu Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho (36) ile ile M.K. (24) yaralandı.Yaralılardan Furkan Say, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Saldıgan ise panikten yararlanıp, kaçtı.

MOTOSİKLET ALMAK İÇİN PARA BİRİKTİRİYORDU

Furkan Say için Şişli'deki Çifte Cevizler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Say'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Törende, Say'ın yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Say'ın tabutuna, arkadaşının hediye ettiği ve severek giydiği belirtilen motosiklet kıyafeti konuldu.

Furkan Say'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Say'ın, motosiklet alma hayalini gerçekleştirmek için gittiği Bodrum'daki bir eğlence merkezinde komi olarak çalıştığı öğrenildi.