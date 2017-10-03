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    Bodrum’da yaz bitmedi

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)
    03.10.2017 - 15:31 | Son Güncelleme:

    BODRUM’a tatile gelen yabancı turistler, güzel havayı görünce sahillere akın etti. Ekim ayında plajlarda ortaya çıkan görüntüler, yaz aylarını aratmadı.

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    • Bodrum bugün
    • Bodrum bugün

    Geçen hafta başından itibaren Bodrum’da etkisini artıran sıcaklar nedeniyle ilçe kıyıları dolup taştı. Kentte hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye ulaştığı belirtildi. Danimarka, Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinden gelen turistler, sıcak havayı görünce Gümbet, Kumbahçe ve Bitez plajlarını doldurdu.

    Bazı turistler ise günübirlik tur tekneleri ile mavi yolculuğa çıktı, cennet koyları gezdi. Mavi tura çıkan bir teknedeki turistler ise köpüklü eğlenceye katıldı, dans edip eğlendi.

    Bodrum’da yaz bitmedi
    Teknenin kaptanı Enver Kantarmış, "Ekim ayında günübirlik tekne turlarımız devam ediyor, çünkü hava gerekten çok güzel. Çoğunluğu yabancı turistler hem koyları geziyor hem de teknemizdeki köpük partisiyle doyasıya eğleniyor. Turistler asıl şimdi tatilin tadını çıkartıyor. Yaz, Bodrum’da henüz bitmedi" dedi.

    Bodrum’da yaz bitmediBazı turistler Gümbet Plajı’ndaki sokak köpeklerini elleriyle beslerken, bazılarının da deniz yatağının üzerinde güneşlenip, uyudukları görüldü.

    Bodrum’da hava sıcaklığının hafta sonuna kadar aynı düzeyde seyredeceği belirtildi.

    Etiketler: Bodrum , plaj , köpük partisi
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