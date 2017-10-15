Bodrum'da yangın! Saatlerdir söndürülemedi

İlçeye bağlı Turgutreis ve Akyarlar Mahallelerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Yangına, Milas Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 arazöz ve 55 orman işçisi ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. AKUT ekipleri de yangın söndürme birimlerine destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 112 Acil Sağlık ekipleri ile bazı itfaiye araçları da yerleşim yerlerine yakın bölgelerde hazır bekletiliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda orman işçisinin katıldığını söyledi.

Yangının bazı bölgelerde ilerlemeyi sürdürdüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Akşam saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ettik ancak yangının bazı bölümlerinde ilerleme devam ediyor. Orada yol olmayışı ve buna benzer nedenlerden dolayı müdahale edemiyoruz. Bölgeye yakın yerlere arazöz yerleştirildi. Yangını kontrol altına almak için bekliyoruz."

Çelik, yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğunu kaydetti.