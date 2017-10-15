Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bodrum'da yangın! Saatlerdir söndürülemedi

    Bodrum'da yangın! Saatlerdir söndürülemedi

    MUĞLA (AA)
    15.10.2017 - 22:36 | Son Güncelleme:

    Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve civardaki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    İlçeye bağlı Turgutreis ve Akyarlar Mahallelerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

    Yangına, Milas Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 arazöz ve 55 orman işçisi ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. AKUT ekipleri de yangın söndürme birimlerine destek veriyor. 

    Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 112 Acil Sağlık ekipleri ile bazı itfaiye araçları da yerleşim yerlerine yakın bölgelerde hazır bekletiliyor. 

    Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda orman işçisinin katıldığını söyledi. 

    Bodrumda yangın Saatlerdir söndürülemedi

    Yangının bazı bölgelerde ilerlemeyi sürdürdüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu: 

    "Akşam saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ettik ancak yangının bazı bölümlerinde ilerleme devam ediyor. Orada yol olmayışı ve buna benzer nedenlerden dolayı müdahale edemiyoruz. Bölgeye yakın yerlere arazöz yerleştirildi. Yangını kontrol altına almak için bekliyoruz." 

    Çelik, yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğunu kaydetti. 

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri