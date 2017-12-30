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    Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden akılalmaz müdahele

    Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA)
    30.12.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

    BODRUM’da dün sabahtan itibaren aralıklarla devam eden sağanak, rögarların tıkanmasına neden oldu. Çarşı Mahallesi’nde tıkanan bir rögar, belediye işçilerinin bir arkadaşlarını rögara sarkıtmasıyla temizlenerek açıldı.

    Bodrum’da dünbaşlayan kuvvetli yağmur nedeniyle Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi’nde rögar tıkandı ve 4 dükkanı su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek tıkanıklığı gidermeye çalıştı. Bir işçi, diğer işçilerin yardımı ile 1.5 metre derinliğindeki rögara sarkıtılarak biriken çöpler dışarı çıkarıldı. Bu anın fotoğrafını çeken evli ve2 çocuk babası Selçuk Akbaş, şöyle dedi:

    "Cuma günü sağanak yağış ve lodos vardı. Her yağışta dar olan Bodrum sokaklarında sorunlar yaşanır, belediye ekipleri müdahale eder, ancak bu kez tıkanan rögara yapılan müdahale biraz ilginçti."

    Bodrum’da tıkanan rögara işçilerden akılalmaz müdahele

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