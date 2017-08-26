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    Bodrum’da sürat teknesi yandı: 2 yaralı

    İHA
    26 Ağustos 2017 - 08:21Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 08:21

    Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde yanan sürat teknesinde 2 kişi yaralandı. Bir anda patlayan tekne dakikalar içerisinde yanarak battı.

    Bitez Limanı yakınlarında demirli bulunan 7 metre uzunluğundaki Aşkım-1 isimli teknede sabaha karşı patlama yaşandı. Saat 05.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelen teknede bulunan 2 kişi yaralandı. Vücutlarının büyük bir bölümünde yanıklar oluşan 2 kişi denize atladıktan sonra limanda bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

    Olayı ihbar alan Sahil Güvenlik, İtfaiye, Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri Bitez Koyuna geldi. Sahil Güvenlik Botu yanan sürat teknesini su sıkarak söndürürken diğer ekipler karada hazır bekledi. Yanan teken dakikalar içerisinde sulara gömüldü.

    Yangınla ilgili kısa bir açıklama yapan Bitez Liman Müdürü Ali Özdamar, “Bitez Limanına kayıtlı değil alargada bulunuyor. İşte bizde limana kayıt etmiyoruz bu tip tekneleri çünkü kaçakçılık şüphesiyle bu tekneler her zaman sıkıntılı oluyor. Bir anda ufak bir patlama olmuş ama ne olduğunu tam anlayamadık. 2 kişi yanmış, yüzde 35 oranında vücutlarında yanık tespit edilmiş. İkiside patlama esnasında teknedelermiş'' dedi. 
    Bodrum’da sürat teknesi yandı: 2 yaralı

     

    Etiketler: Bitez Liman Müdürü Ali Özdamar , Bodrum , Muğla , Bitez , Bitez Limanı , sürat teknesi , yangın , patlama , Patlama
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