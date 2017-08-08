Bodrum'da şaşırtan görüntü... Halk plajında çukur açıldı

"DEPREMDEN SONRA KUMSAL ÇÖKMEYE BAŞLADI"



Olayı görüntüleyen belediye restoranında garson 21 yaşındaki Cengiz Topan, "Çok şiddetli bir sarsıntı hissettik. Hemen ardından önümdeki plajda kumsal çökmeye başladı. Cep telefonumla çöken yeri kaydettim. Daha önceki depremde de 30 metre ileride bir göçük oluşmuştu.







"DENİZ İÇİNDE DE ÇUKUR OLUŞTUĞUNU SÖYLÜYORLAR"



Buranın zemini kumsal ve deniz seviyesinde olduğu için sanıyorum bu göçükler oluştu. Denize girenler denizin içinde de çukurların oluştuğunu söylüyor. Sabah olması nedeniyle fazla insanın plajda bulunmaması şans" dedi.







"5.5’TEN BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.Ahmet Ercan, depremle ilgili açıklama yaptı. Depremin ayrı bir kırıkta olmadığını belirten Prof. Dr. Ercan, "Bugün oluşan deprem yaklaşık 14 saniye sürdü, yerde 5 kilometre dolayında bir kırılma yaptı. Türkiye’nin birinci önemde gezginci yerlerinden biri olan güney-batı ucu gergin" dedi.



Bölgede 5.5’ten büyük bir deprem beklemediğini belirten Prof. Dr.Ahmet Ercan, "Bu depremin artçı deprem olduğu, ardından daha büyük bir depremin gelmesinin şaşırtıcı olacağı kanısındayım" diye konuştu.



