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    Bodrum'da korkutan yangın! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor

    MUĞLA (AA)
    21 Ağustos 2017 - 15:51Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:51

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde katı atık depolama alanında yangın çıktı.

    Alınan bilgiye göre, Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve çöplük alana yayılan yangına, bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor.

    Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı önlem alan Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçileri de 2 arazözle itfaiye ekiplerine destek veriyor. Bir iş makinesiyle de müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

    Etiketler: MUĞLA , BODRUM , Yangın
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