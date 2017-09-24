Bodrum'da korkutan yangın! Alevler evlere 5 metre kala söndürüldü

Bugün öğlen saatlerinde Akçaalan Mahallesi tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle mandıra vadisine inen yangın evlere 5 metre kala söndürülebildi. Yaklaşık 10 hektarlık tarım arazisinin kül olduğu bölgede alevler zeytin ağaçlarına da sıçradı. Yangına Bodrum Orman İşletme şefliğin ait 6 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait 8 araç, 25 itfaiye eri ve orman işçisi katıldı. Karadan müdahalenin yanı sıra havadan da 1 helikopter yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren yangına güçlükle kontrol altına alındı.



VATANDAŞ SEFERBER OLDU



Yangın hızla ilerleyerek mandıra vadisinde bulunan evlere yaklaştı. Mahalle sakinleri kuyudan su çekerek yangına müdahale etti. Bir yandan hortum ile su tutan vatandaşlar diğer yandan ise ellerinde küreklerle alevleri söndürmeye çalıştı. Vadide bulunan asırlık zeytin ağaçları da alevlere teslim olarak kül oldu.



Yangının İslamhaneleri Mahallesi'ne sıçramasıyla birlikte itfaiye ve orman ekipleri o bölgeye yöneldi. Yangından kaçan 1 kaplumbağa ise itfaiye aracını altında kalarak ezildi. Kabuğu kırılan kaplumbağayı çevrede bulunan vatandaşlardan Ebru Akdoğan veterinere götürdü.

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