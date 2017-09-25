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    Bodrum'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa çıktı

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 07:15 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 07:46

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 19.57'de, merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deprem ile birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar evlerine döndüler. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, depremin artçı olduğunu söyledi. Depremle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Yılmaz, "Önemli bir konu yok. Bize intikal eden bir olumsuzluk yok." dedi.

    Bodrumda korkutan deprem Vatandaşlar sokağa çıktı

    Etiketler: DEPREM , son dakika , bodrum
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