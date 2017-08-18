Bodrum'da feci kaza... 1 saat önce bu kareyi paylaşmışlar

Göltürkbükü Mahallesi’nde 5 yıldızlı bir otelin fotoğrafçılığını yapan 48 yaşındaki Serhat Dalmış, bugün saat 02.00’da, yanında çalışan 24 yaşındaki Anıl Berke Ateş ve Azeri uyruklu 35 yaşındaki Gülmina İbrahimova’yı da yanına alarak otomobille Bodrum’a gitmek üzere otelden ayrıldı.

Serhatÿ Dalmış, Torba Mahallesi Demir Mevkii’ne geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle yönetimindeki 48 BJ 963 plakalı otomobillin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak yolun karşısına geçti.

Kazada Serhat Dalmış ve Anıl Berke Ateş öldü, Gülmina İbrahimova ise ağır yaralandı

Kazanın haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Gülmina İbrahimova’nın tedavisi sürüyor.



Üç arkadaş kazadan 1 saat önce bu fotoğrafı çekip Instagram'dan paylaşmış.



Feci kazada otomobil bu hale geldi.