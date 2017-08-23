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    Bodrumda denizden para bulan İngiliz gözaltına alındı

    hurriyet.com.tr
    23 Ağustos 2017 - 09:50Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 10:26

    Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen 52 yaşındaki İngiliz vatandaşı Toby Robyns, denizin dibinden bulduğu 13 adet tarihi parayı yetkililere haber vermeyince tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle havalimanında gözaltına alındı.

    İngiliz 5 çocuk babası 52 yaşındaki Toby Robyns, Bodrum'da tatil yaparken şnorkelle denize daldı. Denizin dibinden 13 tane eski para bulan adam güvenlik görevlilerine haber vermedi ve bu paraları kendisiyle birlikte yasadışı bir şekilde İngiltere'ye götürmek istedi.

    İngiliz adamın tarihi eserleri İngiltere'ye kaçırmak istemesine ise Türk makamları tarafından engellendi. 

    Bodrumda denizden para bulan İngiliz gözaltına alındı

    Bodrum-Milas Havalimanı'nda ülkesine dönmek isterken güvenlik görevlileri tarafından durudurulan adam tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.

    Yetkililere bildirmeden Türk eserleri yanında bulundurma şüphesiyle tutuklanan Rubyns'in 3 yıla kadar ceza alabilir.
    Batı Sussex'te yayaşan ve ambulans şoförlüğü yapan adam cezaevine konuldu.

    Etiketler: ingiltere , Türkiye , BODRUM
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