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    Bodrum’da deniz bu hale geldi

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
    03.01.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:

    BODRUM’da, aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz kahverengiye döndü.

    Bodrum’da 3 gündür devam eden güneşli hava yerini sağanağa bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, derelere karışıp denize ulaştı.

    Bodrum’da deniz bu hale geldi

    Kumbahçe, Yalıçiftlik ve Turgutreis plajlarında denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Sabah, masmavi denizin kıyı kesimlerinin kahverengi halini gören Bodrumlular şaşırdı.

    Bodrum’da deniz bu hale geldi

    Meteoroloji yetkilileri, sağanağın 2 gün devam edeceğini belirtirken, Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına karşı alarma geçti.

     

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    Etiketler: deniz
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