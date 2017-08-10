MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Bodrum'da 'beach club’ta havaya ateş açıldı: 6 gözaltı

    Bodrum'da 'beach club’ta havaya ateş açıldı: 6 gözaltı

    Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla) (DHA)
    10 Ağustos 2017 - 11:53Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 12:10

    BODRUM’da kapalı olan bir beach club’ın ortakları arasında iddiaya göre borç- alacak anlaşmazlığından çıkan kavgada havaya ateş açıldı. Polis, olayın ardından 6 kişiyi gözaltına aldı.

    Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir 'beach club’ın 3 ortağı, iddiaya göre aralarındaki borç- alacak anlaşmazlığını konuşmak için bugün saat 01.00 sıralarında biraraya geldi.

    Geceleri kapalı olduğu için müşteri bulunmayan 'beach club’ta, ortaklar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancayla havaya ateş edildi.

    Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 'beach club’ta bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede bir boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan 6 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: Bodrum , beach club , silahlı kavga
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri