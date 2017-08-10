Bodrum'da 'beach club’ta havaya ateş açıldı: 6 gözaltı

Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir 'beach club’ın 3 ortağı, iddiaya göre aralarındaki borç- alacak anlaşmazlığını konuşmak için bugün saat 01.00 sıralarında biraraya geldi.

Geceleri kapalı olduğu için müşteri bulunmayan 'beach club’ta, ortaklar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancayla havaya ateş edildi.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 'beach club’ta bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede bir boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan 6 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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