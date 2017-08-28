MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Bodrum’da bayram güvenliği

    Bodrum’da bayram güvenliği

    İHA
    28 Ağustos 2017 - 23:47Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 23:47

    10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Bodrum'da güvenlik en üst düzeye çıkarılırken Jandarma ekipleri de ginger’larla sahillere indi.

    Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma sorumluk bölgesindeki ekiplere ginger dağıtıldı. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçede jandarma ekipleri 3 tekerlekli ginger’larla tatilcilerin ilgi odağı oldu. Bayram tatili boyunca Turgutreis, Gündoğan, Göltürkbükü ve Gümüşlük sahilinde ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde ikişerli gruplar halinde ginger’lı ekiplerin devriye gezeceği öğrenildi. Tatil süresince yaklaşık 1.5 milyon turist çekmesi beklenen Bodrum'da güvenlik önlemleri kapsamında jandarma ekipleri ‘caydırıcılık’ için bazı bölgelere maket jandarma araçları da yerleştirdi.

    Etiketler: Bodrum , Jandarma , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri