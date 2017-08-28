Bodrum’da bayram güvenliği

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma sorumluk bölgesindeki ekiplere ginger dağıtıldı. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçede jandarma ekipleri 3 tekerlekli ginger’larla tatilcilerin ilgi odağı oldu. Bayram tatili boyunca Turgutreis, Gündoğan, Göltürkbükü ve Gümüşlük sahilinde ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde ikişerli gruplar halinde ginger’lı ekiplerin devriye gezeceği öğrenildi. Tatil süresince yaklaşık 1.5 milyon turist çekmesi beklenen Bodrum'da güvenlik önlemleri kapsamında jandarma ekipleri ‘caydırıcılık’ için bazı bölgelere maket jandarma araçları da yerleştirdi.