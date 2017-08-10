Bodrum'da ardı ardına depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Gökova Körfezi açıkları olarak saptadığı deprem saat 01.18’de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 3.2 olduğu açıklandı. Saat 01.56’da ise aynı bölgede 6.96 km derinlikte 4.1 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremlerin büyüklüğünü 3.1 ve 4.0 olarak bildirdi.

2 GÜNDE 700 DEPREM

2 gün içerisinde Gökova körfezinde yaklaşık 700 deprem olduğu öğrenildi.