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    Bodrum'da 250 polisle operasyon

    AA - İHA
    28 Ağustos 2017 - 07:17Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 07:29

    Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, yoğunlukla gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet Mahallesi'nde 250 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

    Bodrum Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon öncesinde güvenlik güçleri Gümbet Meydanı'nda buluştu. Burada birimlere ayrılan polis ekipleri, "Barlar Sokağı" diye bilinen bölgede eş zamanlı şekilde bütün gece kulüplerinde alkol denetimi ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

    Bodrumda 250 polisle operasyonNarkotimde görevli 2 dedektör köpeğin de katıldığı operasyonda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunanlar ile üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirilen kişiler gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışması sırasında bazı gece kulüplerinde, ekiplere yönelik teşekkür anonsları da yapıldı.
    Huzur operasyonuna, Bodrum Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya da katıldı.

    Bodrumda 250 polisle operasyon
    Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.
    Caddedeki bir işletmenin sahibi Zeynel Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayı başarılı bulduklarını söyledi.

    Bodrumda 250 polisle operasyonYapılan operasyonların kendilerinin güvenliği için olduğunu dile getiren Kılıç, "Polis ekiplerine biz de yardımcı olduk. Tatilciler de uygulamadan memnun kaldı. Bu tür operasyonların zaman zaman tekrarlanmasını istiyoruz." dedi.

    Bodrumda 250 polisle operasyon

    Etiketler: Bodrum , Gümbet , Huzur operasyonu
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