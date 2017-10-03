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Bodrum'a 5 yılda 195 milyon Euro yatırdı

Hürriyet Haber
03.10.2017 - 11:18 | Son Güncelleme:

2015 yılında Bodrum’da Swissotel'i açan Çağdaş Holding, ilçenin ikinci Swissotel’ini de önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyor. Çağdaş Holding’in son 5 yılda Bodrum’a yaptığı yatırımların toplamı 200 milyon Euro’ya dayandı.

İKİNCİ SWISSOTEL 2018’DE
Çağdaş Holding olarak şimdi de Yokuşbaşı’nda 100 milyon Euro yatırımla Swissotel Bodrum Hill’i devreye almak için kolları sıvadıklarını açıklayan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Bu otelimizi de önümüzdeki yıl devreye alacağız” dedi. Şalvarağa’da ise 15 milyon Euro yatırımla 5 lüks villa geliştiren holding, Bodrum’un merkezinde ise Skyhill Homes projesi için çalışmalara başladı.

YARISI LANSMANSIZ SATILDI
Skyhill Homes’da daire fiyatları 195 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor. Skyhill Homes’un yüzde 50’sini lansman yapmadan sattıklarını açıklayan Dağlarca Çağlar, “Çünkü Bodrum’un merkezi Yeniköy mevkiinde yer alan Skyhill Homes, Oasis AVM’ye yürüme mesafesinde. Peyzajlı bahçeleri ve özel havuzları bulunan projede fiyatları oldukça ulaşılabilir seviyede tuttuk. Bu sebeple satış sıkıntısı yaşamadık” değerlendirmesinde bulundu. 77 metrekare ile 369 metrekare arasında değişen ikiz villalar ve müstakil villalar şeklinde planlanan Skyhill Homes, Bodrum’da sadece yazın değil tüm yıl boyunca yaşam vadediyor.

GAYRİMENKUL FİYATLARI 4 YILDA YÜZDE 65 ARTTI
Türkiye’nin tatil başkenti Bodrum, hızla yükselen gayrimenkul fiyatlarıyla yatırımcıların da radarına girmiş durumda. Dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinin yatırım planlarının birinci sırasında bulunan Bodrum’da, gayrimenkul fiyatları da bu talebe paralel olarak son birkaç yılda yüzde 100’lük artış gösterdi. Ocak 2013’te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatı 2.664 TL iken bu rakamın 2017 başında 4.420 TL’ye ulaştığını, yaz itibarıyla da metrekare fiyatının 5 bin TL’nin üzerine çıktığını belirten Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Üyesi Dağlarca Çağlar, “Bu rakam güvenilir markaların doğru lokasyonda yer alan lüks projelerinde ise 10 bin Euro’lara kadar çıkıyor. Ancak halen iyi bir yazlık alternatifi olarak Bodrum’da fiyatlar istenilen seviyede değil” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: Dağlarca Çağlar , Çağdaş Holding , Bodrum
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