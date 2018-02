Bodrum’a 170 milyon dolarlık otel

170 milyon dolarlık yatırım yapılan otelin nisan ayında kapılarını açacağı, 90 dönüm arazi kurulan otelin 20 den fazla oda tipine sahip olduğu öğrenildi. Yaz aylarında hizmet veren otelin, ilerleyen yıllarda golf ve sağlık turizmi ile bahar aylarını besleyecek bir talep oluşturmayı ve sezonu genişletmeyi hedeflediğini dile getiren Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, “Otel içinde yer alan 1000 metrekarelik, 3’e bölünebilen bir ana toplantı salonu ve farklı ölçülerde 7 ayrı küçük salonu ile gelecek dönemlerde üst düzey lansmanlar ve şirket toplantılarında hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarında talep edilen olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

HER ŞEY DAHİLDE YENİ SİSTEM

Otelin Güvercinlik Koyu’nda yer aldığının altını çizen Körük, “Doğaya saygıyı otelin her köşesine taşıdık. Tamamen geri dönüşümlü ürünler ile hazırlanan tasarımlar, doğanın izinde aksesuarlar, enerji tasarruflu aydınlatmalar, çevre dostu temizlik ürünlere ve organik mutfağı sahibiz. Otelimizde ‘A La Carte All Inclusive’ sistemi uygulanacak. Yani tatilcilere 24 saat boyunca istenilen yiyecekler istenilen anda sunulacak. Yüksek kalite standartlarının olduğu bir sistem ile hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı. Otelin konseptiyle de farklılaşacağına dikkat çeken Körük, “Otelimizde Art ve Joy konseptini uyguladık. Art ve Joy konseptini de şöyle tanımlıyoruz: ‘Lujo olarak sanatın her alanından ilham alıyoruz ve yaptığımız her işe bir sanat eseri özeni gösteriyoruz.’ Otel yatırımı yapılırken Bodrum seyahatini başkalaştırmak adına her bir detay ayrı ayrı düşünüldü. Yatırımdaki amacımız Bodrum seyahatini alışılmışın dışına taşımak. Lujo içinde yer alacak sosyal alanlarda yetişkinlere ve gençlere hitap eden atölye çalışmalarımız olacak. Yaz tatilini anlatılacak hikayeye dönüştüreceğiz. Bir otelden fazlasını sunacağız” dedi.