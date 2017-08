Bodrum yazı cazla kapatıyor

Bu yıl Bodrum’un yaz festivalleri çok güçlüydü. Etkileyici bir programla gelen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve 13’ncü yılında adını değiştirerek yoluna devam eden Bodrum Müzik Festivali ile bayrağı yukarı taşıyan yarımada, şimdi de eylül ayını caz müziğinin notalarıyla süsleyecek. 17 Eylül’e kadar sürecek olan 1. Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali, bugün yolculuğuna başlıyor. Caz Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu ile ‘Kulüpte Caz’ bölümünün sponsoru olan OffGümüşlük’te bir araya geldik. Festivalin ilk yılı ama hikâyesi 1995 yılına, Ankara Caz Derneği’nin kurulmasıyla başlıyor. O dönemin Ankara gazetecilerinin de gayet iyi bildiği bir hikâye bu. Derneğin ODTÜ’de yaptığı ilk konsere 20 kişi gelmiş. Ama o gün bile umutsuzluğa kapılmamışlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri, caz müzisyenlerinin derneğe ve çalışmalarına sahip çıkması olmuş. Artık adı sadece Caz Derneği ve aradan geçen 22 yılda 600’den fazla konser gerçekleştirmiş. Ankara Caz Festivali, Saklıkent Dünya Müzikleri Festivali, Cazlı Salılar, Ankara Palas Caz ve Dans Geceleri, Türk Caz Ustalarına Saygı Gecesi, Jazz Mix Culture ve Martfest ODTÜ kapsamındaki konserler derneğin düzenlediği başlıca etkinlikler arasında yer alıyor. Bu yelpazeye Bodrum’u eklemek uzun süredir hayalleriymiş. Hatta birkaç girişimleri olmuş. belediyeden ve diğer kurumlardan da bekledikleri destekleri alınca doğru zamanın geldiğine karar vermişler.



Festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu ve Yekta Kopan



AÇILIŞ BODRUM KALESİ’NDE

Festivalin galası Bodrum Kalesi’ndeki ‘Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası feat. Sibel Köse’ konseriyle gerçekleşecek. Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Karsu ve Jülide Özçelik konserlerinin mekânı da Bodrum Kalesi.

11 Eylül’de Club Catamaran’da sahneye çıkacak olan Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası’na önemli bir isim solist olarak katılacak: Ömür Göksel. Günbatımında gerçekleşecek konserin play-list’i sevilen Frank Sinatra yorumları ve caz standartlarından seçmelerden oluşuyor.

Ayşe Sicimoğlu ile Ali Tolga Demirtaş INA- Sualtı Araştırmaları Enstitüsü’nde, Festivale İtalya’dan katılan BS Quartet ise Kefi’de sahne alacak.







Gelelim mekân olarak festivalin amiral gemisi diyebileceğimiz OffGümüşlük’te gerçekleşecek konserlere. Özlem Oktar Varoğlu, ilk yıllarında iyi müzikle tanınan bir mekânın desteğinin çok önemli olduğunun altını çiziyor ve Ferah Aydın’ın festivali nasıl sahiplendiğini mutlulukla anlatıyor.

OffGümüşlük’te sahne alacak isimlerin arasında festivale Goethe Institut desteği ile gelen Eva Klesse Quartet de var. Festival Jehan Barbur’un bu sahnede 17 Eylül’de vereceği konserle son bulacak.

“Amacımız her yıl eylül ayında gerçekleştirmek. Yaza böyle bir festivalle ve cazla veda etmek Bodrum’a iyi gelecektir diye düşünüyoruz. Bu yıl başlangıçtı ve çok özel bir tema belirlemedik. Ama önümüzdeki yıldan başlayarak festivali tematik yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca şunu da söylemeliyim, önümüzdeki yıl ağırlıklı olarak kadın sanatçılara yer vermeyi planlıyoruz” diyor Özlem Oktar Varoğlu.

Bodrum, eylül ayında bir başka güzeldir. Şimdi 1. Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali ile o güzellik daha da anlamlı olacak.



OffGümüşlük Caz Sahnesinde program

4 Eylül: İstanbul Funk Unit

5 Eylül: Eva Klesse Quartet

6 Eylül: Raci Pişmişoğlu Mus461

11 Eylül: Ferit Odman Quintet

12 Eylül: Çağıl Kaya

13 Eylül: Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo

14 Eylül: Ece Göksu Quartet feat. Neşet Ruacan

17 Eylül: Jehan Barbur