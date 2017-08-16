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    Bodrum sokaklarını gezen Suudi prensi kimse tanımadı

    İHA
    16 Ağustos 2017 - 06:30Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 06:41

    Dünyanın en zengin veliaht prensi Bodrum sokaklarında elinde tesbih ile gezdi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında koruma ordusuyla gezen prensi kimse tanımadı.

    Suudi Arabistanın en zengin veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud Bodrum sokaklarında elinde tesbihi ile gezdi. Bodrum marinasına inen prens koruma ordusu ile birlikte sokak sokak dolaştı. Meraklı bakışlar arasında yürüyen prensi kimse tanımadı. Kareli lacivert bir gömlek ve lacivert bir şortla dolaşan prensin elindeki Zaza tesbihi ise dikkatlerden kaçmadı. Prense Başbakanlık danışmanı Taha Genç eşlik etti.

    Bodrum sokaklarını gezen Suudi prensi kimse tanımadı
    Mekan kapattı

    Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Milas - Bodrum havalimanına iniş yapan kraliyet uçağımda 300 valiz ve 30 bisikletle çıkmıştı.

    Bodrum sokaklarını gezen Suudi prensi kimse tanımadıGeldiği gün bisiklete binen prens bugün ise cennet koyda yürüyüş yaptı. Akşam Yalıkavak mahallesinde yemek yiyen prens daha sonra Bodrum merkeze geçerek çarşıyı dolaştı. 40 kişilik koruma ekibiyle Bodrum marina, Neyzen Teyfik caddesinde gezen prens ailesi ile birlikte bir kafeye oturdu. Kafeyi kapatan prens yaklaşık 2 saat boyunca ailesi ve yakın dostlarıyla sohbet etti.

    Bodrum sokaklarını gezen Suudi prensi kimse tanımadı
    Önce jet ski sonra yürüyüş

    32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prensin 'Kingdom 5 KR’ isimli süper lüks yatıda Cennetkoy da hazır bekliyor. Gündüzleri yata geçen prens ailesi ile birlikte su sporları yapıyor. 88 metre uzunluğundaki, yatak ve yemek odası altınla kaplı, üzerinde helikopteri olan yatında füze kalkanı da yer alıyor.

    Bodrum sokaklarını gezen Suudi prensi kimse tanımadı

    Fit prens'Fit' prens

    Etiketler: Bodrum , Suudi prens , tatil , El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud
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