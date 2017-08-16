Bodrum sokaklarını gezen Suudi prensi kimse tanımadı

Suudi Arabistanın en zengin veliaht prensi El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud Bodrum sokaklarında elinde tesbihi ile gezdi. Bodrum marinasına inen prens koruma ordusu ile birlikte sokak sokak dolaştı. Meraklı bakışlar arasında yürüyen prensi kimse tanımadı. Kareli lacivert bir gömlek ve lacivert bir şortla dolaşan prensin elindeki Zaza tesbihi ise dikkatlerden kaçmadı. Prense Başbakanlık danışmanı Taha Genç eşlik etti.



Mekan kapattı

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Milas - Bodrum havalimanına iniş yapan kraliyet uçağımda 300 valiz ve 30 bisikletle çıkmıştı.

Geldiği gün bisiklete binen prens bugün ise cennet koyda yürüyüş yaptı. Akşam Yalıkavak mahallesinde yemek yiyen prens daha sonra Bodrum merkeze geçerek çarşıyı dolaştı. 40 kişilik koruma ekibiyle Bodrum marina, Neyzen Teyfik caddesinde gezen prens ailesi ile birlikte bir kafeye oturdu. Kafeyi kapatan prens yaklaşık 2 saat boyunca ailesi ve yakın dostlarıyla sohbet etti.



Önce jet ski sonra yürüyüş

32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Suudi prensin 'Kingdom 5 KR’ isimli süper lüks yatıda Cennetkoy da hazır bekliyor. Gündüzleri yata geçen prens ailesi ile birlikte su sporları yapıyor. 88 metre uzunluğundaki, yatak ve yemek odası altınla kaplı, üzerinde helikopteri olan yatında füze kalkanı da yer alıyor.