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Bodrum şeyhin yatını konuşuyor

Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA)
10.10.2017 - 15:40 | Son Güncelleme:

Bodrum, Yunanistan’ın Kitara Adası’ndan gelen 115 metre uzunluğundaki yat, ilgi çekti. Yatın, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Nahyan ailesinin üyesi 45 yaşındaki Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’a ait olduğu belirtildi.

Kitara Adası’ndan Bodrum’a bu sabah gelen 115 metre uzunluğunda ve 300 milyon Dolar değerindeki ’Pelorus’ isimli yat, kentte günün konusu oldu. Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’a ait olduğu belirtilen yat, Bodrum Mantar Burnu’ndaki Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

Bodrum şeyhin yatını konuşuyor

YATA, 700 BİN TL’LİK AKARYAKIT YÜKLENDİ

Yata, tankerlerle toplam 316 ton akaryakıt takviyesi yapıldı. Yaklaşık 700 bin TL’lik akaryakıt alan yata, yiyecek ve içecek de alındı. İçinde 4 ayrı motoryat, 3 zodyak bot,3 yüzme havuzu,1 spor merkezi, helikopter, mini denizaltı, sinema salonu, su sporları merkezi ve özel savunma sistemi bulunan yatta 46 personelin bulunduğu belirtildi.

Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın, ailesi ve yakınlarıyla birlikte bu gece yarısı ya da yarın Bodrum’a özel jetiyle gelerek, mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.

Etiketler: bodrum , şeyh , yat
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