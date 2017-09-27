Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Bodrum plajlarında doluluk sürüyor

Bodrum plajlarında doluluk sürüyor

DHA
27.09.2017 - 09:57 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 09:57

BODRUM’da Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen sıcak havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle plajlardaki doluluk sürüyor. Çoğu yabancı turist, plajlarda güneşlenip, denizin keyfini çıkardı.

Bodrum’da hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derecede olması, Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen, plajlardaki kalabalığın azalmamasını sağladı. Kazakistan, Özbekistan ve İskandinav ülkelerinden gelen turistler, plajları doldurdu. Güneşlenen kadın turistler, denize girdi.

Gümbet Plajı’nda ise personelin hortumla sıktığı soğuk suların altına girerek dans eden turistler, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Norveç’ten iki haftalık tatil için Bodrum’a gelen tarih ve kültür rehberi 28 yaşındaki Ange Kristensen, şöyle dedi:

"Daha önce de arkadaşlarımla Bodrum’a tatile gelmiştim ama ilk kez eylül ayının ortalarında geldim. Bu ay gerçekten çok güzelmiş. Ülkemde hava sıcaklığı 3-7 derece arasında. Burada çok iyi dinlendik ve eğlendik."

 

Etiketler: Bodrum , Bodrum plajları , turist sayısı
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri