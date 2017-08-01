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    Bodrum otogarında büyük panik!

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
    01 Ağustos 2017 - 15:46Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 15:49

    BODRUM’da tartıştığı otogar müdürü 41 yaşındaki Süleyman Özdemir’i tabancayla sağ bacağından yaralayan minibüs şoförü 43 yaşındaki Ersin Çiçek polis tarafından gözaltına alındı.

    Bodrum-Gümbet hattında hizmet veren şehiriçi minibüsü şoförü Ersin Çiçek, bugün saat 09.00 sıralarında Bodrum Otogarı Müdürü Süleyman Özdemir ile iddiaya göre, Muğla’nın büyükşehir olmasının ardından başlatılan Ulaşımda Dönüşüm Projesi’ne katılmayan minibüslere daha az sıra verildiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, arbedeye dönüştü. Bunun üzerine Çiçek, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını çektikten sonra Özdemir’i sağ bacağından yaraladı. Ersin Çiçek, ardından peşpeşe 3 el havaya ateş etti. Bu sırada turistlerin de bulunduğu otogarda büyük panik oldu.

    Acı içinde yere düşen Özdemir, otogar görevlileri tarafından bir minibüse bindirilip, Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edilirken Ersin Çiçek, olay sonrası suç aleti tabanca ile otogar polisi tarafından gözaltına alındı. Çiçek, işlemleri için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    "HERKESİ SAĞ DUYULU OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

    Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, olayla ilgili bilgi aldı. Kablı, sorunun Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme kararlarına uymaması sonucu olduğunu öne sürdü. Kablı, şöyle dedi:

    "Muğla Büyükşehir olduktan sonra Belediye, gerek ulaşım, gerekse diğer tüm belediyecilik uygulamalarında kanun ve mevzuata aykırı, kamu vicdanını yaralayıcı, toplumun tüm kesimlerinde rahatsızlıklar yaratacak şekilde vicdansızca ve mantıksızca uygulamalar yapmaktan çekinmemiştir. Şoför esnafının ekmek parasını elinden almaktan çekinmeyecek kadar vicdansızca kararlar alarak, üyelerimizin hayatını çekilmez hale getirme pahasına işlemler yapmıştır. Yaşanan olaylar üzücüdür, kimse hukukErstan üstün değildir, herkesi sağ duyulu olmaya çağırıyoruz."

     

    Etiketler: Bodrum , çatışma , Ersin Çiçek
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