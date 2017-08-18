Bodrum onu konuşuyor... En çok garsonlar sevindi

Rusya'nın dünyaya gaz pazarlayan en önemli firmalardan Northgas'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Azeri asıllı Rus milyarder Farkhad Akhmedov, eşi Tatyana Akhmedov ve üç çocuğuyla birlikte, 115 metrelik yüzen sarayı 320 milyon dolar değerindeki 'Luna' adlı yatıyla, 5 gün önce Bodrum'a geldi. Yalıkavak Mahallesindeki Küdür Yarımadası açıklarına demirleyen Farkhad Akhmedov ve ailesi, Bodrum'un cennet koylarından ayrılamadı.

BOL BOL BAHŞİŞ BIRAKTI

Dün Göltürkbükü Mahallesi açıklarına demirleyen yatından çıkan Farkhad Akhmedov, eşi ile Bodrum'u gezdi, bol bol alışveriş yaptı. Milta Marina Çarşısı'ndaki lüks mağazalardan eşi ve çocukları için 1700 Euro'luk alışveriş yapan Farkhad Akhmedov, 100 Euro bahşiş bıraktı. Akşam ise Torba Koyundaki bir restoranda eşi ve çocukları ile birlikte balık restoranda yemek yedi. Farkhad Akhmedov, 6 kişilik masaya 350 Euro hesap ödedi. Üç garsona ise 50'şer Euro bahşiş verdi, teşekkür etti.

DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Bugün ise koyları gezen Farkhad Akhmedov'un neşesinin yerinde olduğu görüldü. Yatı yakından görmek isteyen tur tekneleri ile özel yatlar ve botlarla yakınına kadar gelip inceledi. Teknelerin ve botların yata yanaşmasına korumaların müdahale etmediği görüldü. Tek başına denize çivileme atlayan Farkhad Akhmedov, uzun süre yüzdü. Ardından yatın üzerine çıkarak, eşi ve çocukları ile sohbet etti ve güneşlendi. Küçük çocuğu ve eşi ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Farkhad Akhmedov ve ailesinin, üç gün daha Bodrum'da kalacağı ardından tatillerini Fethiye Körfezi'nde sürdürecekleri öğrenildi.

'LUNA' DA YOK YOK

Rus milyarder Farkhad Akhmedov, 'Luna' adlı yatı bu yılın başında Chelsea futbol takımının patronu Rus milyarder Roman Abramoviç'den satın aldı. Üzerinde yüzme havuzu, helikopter pisti, mini denizaltı, 6 sürat teknesi, kurşun geçirmez camları ve her türlü roket atara karşı savunma sistemi olan çelik gövdeli Luna, saatte 30 mil hız yapabiliyor. Süper lüks yatta 30'u hizmet için 20'si koruma 50 personel görev yapıyor. Su sporları ve dalış merkezi bulunan yatın üzerinde birisi kapalı birisi açık iki yüzme havuzu var.