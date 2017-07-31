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    Bodrum Müzik Festivali’nde müzik ve edebiyat

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 15:47Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 16:14

    Bu yıl 12 – 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Bodrum Müzik Festivali 'Jehan Barbur' ve 'Onur Behramoğlu' ile “Müzik ve Edebiyat”a ev sahipliği yapacak. Etkinlikler 14 – 15 Ağustos tarihlerinde 19.30’da Gümüşlük Akademisi’nde gerçekleşecek.

    Dizeleri bugüne dek çeşitli dillere çevrilen şair, yazar Onur Behramoğlu, modern Türk ve dünya şiirinin önde gelen isimlerini anlatmak, onları resim, roman, müzik ve felsefedeki yansımalarıyla göstermek için 14 Ağustos’ta Gümüşlük Akademisi’nde olacak. Festival katılımcılarını Charles Baudelaire, Pablo Neruda, Kavafis, Füruğ Ferruhzad, Nâzım Hikmet, Victor Jara, Léo Ferré, Patti Smith, Arvo Pärt, Fazıl Say, Joseph Haydn, Pablo Picasso, Jacques Lacan ve Turgut Uyar’ın peşinde bir söyleşi bekliyor.

    “Müzik ve Edebiyat” etkinliklerinin ikincisi, 15 Ağustos akşamı Gümüşlük Akademisi’nde vokal, şarkı sözü yazarı ve şair Jehan Barbur ile gerçekleşecek. Kendi yazdığı şarkılarıyla tanınan sanatçı, sinema filmleri, sahne eserleri ve diziler için de besteler kaleme aldı. Baba Öyküler adlı özel bir gerçek öyküler derlemesine imza atan Barbur, ilk kitabı Çatıdaki Çimenler, Sen’e Yazılar’la edebiyat dünyasına giriş yaptı.

    Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali’nin 12 yıllık mirasını devralan Bodrum Müzik Festivali, 12-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında konserlere, klasik müzik etrafında şekillenen sinema, çağdaş sanat, edebiyat, çocuk atölyeleri, gastronomi gibi farklı disiplinlerden deneyimlere ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlara, Bodrum’un simgesel mekanlarında ev sahipliği yapacak.

    Etiketler: #kitapsanat , #jehanbabur , #onurbehramoğlu , #bodrum , #kültürsanat
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