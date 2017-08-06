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Bodrum-Milas’a birincilik ödülü

Hürriyet Haber
06 Ağustos 2017 - 21:39Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 21:39

DÜNYANIN en iyi havayolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları’nın başarılı birimlerini ödüllendirdiği yarışmada, Milas–Bodrum Satış Müdürlüğü ‘Excellence Ground To Sky’ı dördüncü kez kazandı.

 Şirketin İstanbul’daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen törende, yolcu hizmetleri, erken kapanma performansı, rötar gibi verilerin değerlendirilmesi sonucu THY Milas – Bodrum Havalimanı Satış Müdürlüğü, birincilik ödülüne layık görüldü. Ekip adına ödülü THY Milas–Bodrum Havalimanı Satış Müdürü Turan Yardımcı ve TGS Bodrum İstasyon Müdürü Cihan Erdinç, THY Yer İşletme Başkanı Ali Aykanat’ın elinden aldı. Törende THY Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar ve şirketin ilgili diğer daire başkanlarıyla genel müdürlük çalışanları yer aldı. THY Milas–Bodrum Havalimanı’nın birincilik aldığı yarışmada, 2017 nisan ayı için İzmir Adnan Menderes Havalimanı Müdürlüğü ikinci, Samsun Çarşamba Havalimanı Satış Müdürlüğü üçüncü oldu. THY tarafından anlık olarak tutulan verilerle Milas – Bodrum Havalimanı Müdürlüğü daha önce 2014 yılı haziran ayı, 2015 yılı haziran ayı, 2016 yılı ekim ayında da daha önce 3 kez aynı ödüle layık görülmüştü. Milas Bodrum Havalimanı Satış Müdürü Turan Yardımcı, ekip arkadaşları ve TGS’ye teşekkür ederek, en iyi hizmeti THY olarak sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etiketler: Türk Hava Yolları , Milas – Bodrum Havalimanı , gazetehaberleri
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