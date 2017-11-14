Bodrum katında bilim sınıfı

Canik İmam Hatip Ortaokulunda aynı zamanda müdür yardımcılığı görevini yürüten Çetin, okul binasının atıl haldeki bodrum katını bilim sınıfına dönüştürmeye karar verdi.

Destek aldığı velilerle birlikte boyadığı duvarları, çocuklara fen bilgisi dersinde ilham verecek afişlerle donattı. Masaları sınıfa altıgen şeklinde koyan Çetin, tavana da öğrencileriyle birlikte yaptığı güneş sistemini yerleştirdi.

Naziye Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdi bilim sınıfı olarak kullandıkları yerin eskiden bodrum katı olduğunu, atıl durumdaki bu yerin pencereleri olmadığı için ışık da almadığını söyledi.

Velilerle çalışarak oluşturdukları bilim sınıfında oturma şeklini, öğrencilerin hem bireysel hem de grup halinde çalışmaları amacıyla altıgen şeklinde tasarladıklarını anlatan Çetin, "Velilerimizle hafta sonları ve akşamları saat 17.00'den sonra gece yarılarını kadar çalıştığımız oldu. El becerilerimizle tasarladığımız sistemde güneş ve gezegenleri yaşatmaya çalıştık, bunlara hareketlilik kazandırdık. Işıkları kapattığımızda sınıfta görsel bir şölen oluşsun istedik. Çocuklarımız bu ortamda çok eğleniyor" dedi.

Verdikleri emeğin karşılığını, öğrencilerin mutluluğu ve derslere severek gelmeleriyle aldıklarını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Değişen dünyada bilgiyi ezberlemek yerine bilgiyi üretmek ve onu geliştirmek gerekiyor. Bunun için öğrencilerin öğrenme ve merak duygularını harekete geçirmemiz gerekiyordu. Dışarıdan bakıldığında imam hatip okullarında yalnızca meslek dersleri işlendiği düşünülüyor. Oysa biz okulumuzda TÜBİTAK Bilim Fuarları gerçekleştiriyoruz. Kodlama üzerine çalışmalar yürütüyoruz ve bu konuda Türkiye derecelerine sahibiz. İmam hatip okulu olarak her bilim dalı ve sanatla ilgilenen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Öğrenciler sınıftan memnun

7. sınıf öğrencilerinden Sudenaz Sevinç de sınıflarının kendilerini ilham verdiğini belirterek, sınıfın eğlenceli hale gelmesiyle derslere severek girdiklerini anlattı.

6. sınıf öğrencilerinden Hüseyin Enis Deniz de sınıflarının motivasyonlarını artırdığını ifade ederek, "Burada ufkumuzu açıyoruz, hayal gücümüzü zorluyoruz. Farabi, İbn-i Sina gibi bilim insanları fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi alanlarda katkılar sağlamış. Aziz Sancar da bizim için önemli bir örnek oldu. Bu insanları örnek alarak bu güzel ortamda güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.