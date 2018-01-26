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    Bodrum kabusu! Hava güzel diye çıktılar başlarına gelmeyen kalmadı

    Yaşar ANTER (DHA)
    26.01.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Bodrum'da iki gündür süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde rüzgarın dinmesiyle tekneleriyle denize açılan balıkçılar, fırtınayla birlikte dev dalgaların ortasında kaldı. Balıkçılar, güçlükle limana dönebildi.

    Bodrum'da sabah etkisini kaybeden rüzgar, öğleden sonra şiddetini artırıp fırtınaya dönüştü. Bodrum'un Ortakent ve Akyarlar mahallelerinde sabah rüzgarın dinmesiyle tekneleriyle denize açılan balıkçılar, dev dalgaların ortasında kaldı. Turgutreis açıklarında fırtınaya yakalanan balıkçılar, güçlükle limana dönebildi. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren gemiler ise Camel Beach ve Bitez Adaboğazı Koyu'na demirledi.

    DALGALAR 4 METREYİ AŞTI

    Dalgaların etkisiyle, Turgutreis ve Gündoğan mahallelerinde tekneler karaya sürüklendi. Dün yapılamayan Bodrum-Datça ve Bodrum-İstanköy (Kos) seferleri bugün de yapılamadı. Açık denizde rüzgarın saatteki hızı, 70 kilometreyi buldu. Dalga yüksekliği ise 4 metreyi aştı. Bazı balıkçı tekneleri barınakta battı. Fırtınanın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.

    Bodrum kabusu Hava güzel diye çıktılar başlarına gelmeyen kalmadı

     

     

     

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    Etiketler: Fırtına , son dakika
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