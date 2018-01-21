Bodrum cinayetinde o da vuruldu

BABACAN PATRON

Bodrum’un tanınan işadamlarından işletmeci Ali Özdemir, 6 Ocak’ta kayboldu. Ailesi jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu. Arkadaşları sosyal medyadan eşkalini dağıttı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü cep telefonlarına mesaj atarak kayıp ilanını yineledi. Evli, 2 çocuk babası Özdemir, yaklaşık 30 yıldır Bodrum’da yaşıyordu. Bitez’de ünlü bir plaja ortak, aynı zamanda bir pastane zincirinin sahibiydi. Çalışanlarının “Herkes patron olur, fakat Ali Abi gibi babacan olamaz” diyerek anlattığı Özdemir’in otomobili, Konacık Çırkan mevkisinde kilitli olarak bulundu. Polis, Özdemir’in telefonundan sinyal tespiti çalışmalarına başladı.



ÖNCE İHANET DEDİ

Olaydan 6 gün sonra Özdemir’in arkadaşı Mustafa Ö., tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Eşi Tuğba Ö.’nün baygın halde bulduğu Mustafa Ö., Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Düğüm 9 gün sonra Mustafa Ö.’nün itirafıyla çözüldü. Savcılığa gidip yakın dostunu öldürdüğünü ve Pedasa Dağı eteklerine cesedini attığını itiraf eden Mustafa Ö., cinayet silahını da Bitez’den denize attığını söyledi. Mustafa Ö.’nün Özdemir’in cep telefonunu polisleri yanıltmak için farklı noktalarda açıp kapadığını da anlattı. Mustafa Ö. ilk ifadesinde cinayetin sebebinin ihanet olduğunu, eşi ve Özdemir’i birkaç hafta önce aynı yatakta gördüğünü ve gururuna yediremeyip öldürdüğünü söyledi. Vicdan azabından dolayı da intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.



ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olay sonrası Mustafa Ö.’nün eşi Tuğba Ö., kayınpederi, kayınvalidesi ve baldızı da dahil 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sonrası Mustafa Ö.’nün birbiriyle çelişen ifadeleri de başladı. Ö., ilk ifadesinde, cinayetin önceki gecesi doğum günü sebebiyle hep beraber eğlendiklerini, daha sonra geldikleri evde kendisinin uyuma bahanesiyle yukarı çıktığını, merdivenlerde ikili arasındaki konuşmaları duyduğunu anlattı. Konuşmalarda Özdemir’in eşine “Ne zaman boşanıyorsun, kavuşalım artık” dediğini, ertesi gün Özdemir’le konuşmak için gittiği ofiste kavga ettiklerini ve Özdemir’e ait, yerini bildiği silahı aldığını söyledi. Mustafa Ö., cinayetten sonra kayınpederi Avni S. ile cesedi ormana taşıdıklarını ekledi. Avni S., ifadesinde damadının kendisini musluklarının patladığı için çağırdığını söyledi.





Tğba Ö. - Mustafa Ö. - Ali Özdemir (soldan sağa)



SARMAŞ DOLAŞTILAR

Mustafa Ö. ayrıca, “Eşimin, ‘Mustafa’yı tost almaya gönderdim, bekliyorum’ mesajını gördüm. Ardından tost alma bahanesiyle evden çıktım, saklandım. Ali eve girdi. Ben de daha sonra eve aniden girdim. İkisini sarmaş dolaş gördüm. Aniden ayrıldılar, bir şey demediler. Ben de sinirlendim, dışarı çıktım. Ardından olay sabahı kahvaltıdan sonra Ali ile görüşmek istedim, tartıştık” diyerek Özdemir’in ofisindeki silahla, Özdemir’i öldürdüğünü anlattı. Mustafa Ö., olay gecesi baldızı Kübra S.’nin de evde olduğunu söyleyerek “Ablana bir sürprizim var. Sen onu sabah kahvaltıcıya götür, ben de oraya geleceğim” dediğini fakat o sırada kahvaltıya gitmeyerek cinayeti işlediğini, akabinde evi temizlemeye çalıştığını da itiraf etti. Tuğba Ö. de uzun bir süredir Ali Özdemir’le beraber olduklarını, evlenmeyi planladıklarını, cinayetten haberi olmadığını iddia etti. Mahkemeye çıkarılan Mustafa Ö. “kasten öldürme suçundan”, kayınpederi Avni S. “suça yardım etmek ve delilleri karartmaktan” tutuklandı.



ARKADAŞI: AŞK DEĞİL

Özdemir’in 20 yıllık dostu ve ortağı Ahmet Demiröz, “Bunca yıllık dostum ve ortağım böyle bir ilişki yaşasa benim haberim olmaz mı? Cinayetin aşkla ya da namusla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ali hali vakti yerinde biriydi. Bu cinayetin başka bir sebebi var ve umuyorum ki ortaya çıkacak.”



Çalışanlardan Atilla Derdiyok da yeni yıla Mustafa Ö., Tuğba Ö. ve Özdemir’le beraber girdiklerini anlatırken Mustafa Ö.’nün kısa süre plajda çalıştığını, yeni yıla kadar sadece 3 ila 4 kez plajı ziyaret ederken, gelişlerinin aralık ayı itibarıyla sıklaştığını söyledi.



TUĞBA Ö. VE KARDEŞİ DEFLARACA GELDİ

ALİ Özdemir’le 15 yıldır çalışan Mehmet Emin Hız da cinayetin arkasında farklı saiklerin bulunabileceğini iddia ediyor: “Olayın altında başka şeyler olduğunu biliyoruz. Tuğba Ö. ve kardeşi son birkaç haftada defalarca buraya geldiler. Böyle bir ilişkinin olduğuna, hele ki yıllardır sürdüğüne asla ihtimal vermiyorum. Ali Abi’nin mutlu bir ailesi, geniş bir sosyal çevresi bulunuyordu. Ne maddi ne de manevi olarak Ö. çiftine ihtiyacı vardı. Öyle eli açıktı ki, yoldan geçen herkesi doyurur, cebine harçlığını koyar yollardı.”