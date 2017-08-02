Bodrum, caninin peşinde

Bodrum'un Güllük Körfezi’nde geçen hafta balık avlamaya çıkan Güray Dıngın, su yüzeyinde bir pet şişenin hareket ettiğini fark etti. Durumdan şüphelenen

Güray Kaptan, pet şişenin yanına gidince bir caretta caretta’nın ölümle pençeleştiğini anladı. Pet şişenin ucunda ön koluna kanca takılmış ve misnayla pet şişeye bağlanmış nesli tehdit altındaki kaplumbağayı kurtardı.

Bunu yapanların tek bir amacı var, caretta caretta’nın batmasını engelleyip can çekişerek öldürmek. Neyse ki balıkçılar zor durumdaki caretta caretta’yı kurtarmayı başardı.

Bu kurtarma anını teknedeki fotoğafçı İsmail Atalar cep telefonuyla kaydetti. Aynı zamanda deniz sevdalısı Atalar, caretta caretta’ların ağlardaki balıkları yediğini ve ağlara zarar verdiği için bazı balıkçıların hedefinde olduğunu söyledi. Atalar, Bodrum’da bu durumla sık sık karşılaşıldığını, bir kişinin özellikle bunu yaptığını düşündüklerini belirterek, o kişiyi yakalamak için tüm Güllükçü balıkçıların seferber olduğunu anlattı.