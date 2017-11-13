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    Bodrum böylesini görmedi

    Yaşar ANTER (DHA)
    13.11.2017 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Bodrum'da, şiddetli lodos etkili olurken, dev dalgalar oluştu. Sahildeki restoran ve bazı otellerin alt katları sular altında kaldı, küçük balıkçı kayıkları battı.

    İlçede sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili oldu. Akşam attıkları ağları toplamaya tekneyle giden balıkçılar, sabah Turgutreis Limanı'na güçlükle dönebildi. Liman dışında bağlı bulunan küçük amatör balıkçı kayıkları ise su alarak battı. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren gemiler de Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet'te dev dalgalar taşkın yarattı. Sahildeki bazı restoran, ev ve otellerin alt katlarında su baskını oldu. Açık denizde dalga yüksekliğinin 4-5 metreye yükselmesi nedeniyle sahil güvenlik ve liman başkanlığı denizcilere ve balıkçılara sık sık uyarı yaparak, limandan çıkılmamasını istedi.

    Bodrum'da akşam saatlerinde şiddetli fırtına ile birlikte sağanak beklendiği duyuruları yapılarak, tedbir alınması istendi. Özellikle sürücüler, dere yataklarına araçlarını park etmemeleri konusunda uyarıldı.

    Bodrum böylesini görmedi

    Bodrum böylesini görmedi
     

    Etiketler: Hava
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