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    Bochum Cezaevinde ‘Yüksek Tansiyon’

    BOCHUM
    21.01.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Bochum Cezaevi, tarihi bir güne sahne oldu. Çok sayıda Türkiye kökenli mahkûmun kaldığı cezaevinde, Türkçe konser düzenlendi. Türkçe şarkılarla teselli bulan mahkûmlar, unutulmaz bir akşam yaşadı.

    DUISBURGLU müzik grubu Yüksek Tansiyon, Türk mahkûmların yanı sıra Alman ve diğer ülkelerden kalan mahkûmları, cezaevinin tekdüze yaşamından kısa bir süreliğine de olsa uzaklaştırıp eğlendirdi. Konsere büyük istek olmasına rağmen cezaevi yönetimi güvenlik gerekçesiyle 150 kişinin katılmasına izin verdi. Yüksek Tansiyon, Bochum Cezaevinde konser veren ilk Türkiye kökenli müzik grubu oldu.

    Grup, Barış Manço ve Cem Karaca’nın şarkılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıyla birlikte, Cezayir asıllı Fransız sanatçı Khaled’in ünlü şarkısı ‘Ayşe’yi de Fransızca ve Arapça seslendirdi. Arap ülkelerinden gelen mahkûmlardan bazıları şarkıya eşlik etti. Daha çok hareketli şarkılar çalan Yüksek Tansiyon, arada hüzünlü eserlere de yer verdi. Bu şarkılara da Türk mahkûmlar eşlik etti.

    Bochum Cezaevinde ‘Yüksek Tansiyon’

    ‘BAĞLAMA KURSLARI DA OLACAK’
    Cezaevinin uyum görevlisi Çağlayan Atış, konserin cezaevinde yürüttükleri uyum çalışmalarının bir parçası olduğunu söyledi. Bir yıldır Bochum Cezaevinde çalışan Atış, şöyle konuştu: “Müziğin farklı kültürden insanları bir araya getiren özelliğinden yola çıkarak konseri düzenledik. Uyum ve Almanca kurslarının yanı sıra yakında müzik ve bağlama kurslarına da başlayacağız. Amacımız, mahkûmların cezaevindeki yıllarını verimli geçirmelerine ve cezaevinden çıktıktan sonra toplum yaşamına yeniden uyum sağlamalarına katkıda bulunmak.”
    Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin eski cezaevlerinden biri olan Bochum Cezaevinde şu anda toplam 791 tutuklu ve mahkûm bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısını yabancılar, yabancı mahkûmların çoğunluğunu ise Türkiye kökenliler oluşturuyor. Uyum çalışmalarının yanı sıra belli aralıklarla bir imam da Müslüman mahkûmlara manevi rehberlik hizmeti sunuyor.

    Bochum Cezaevinde ‘Yüksek Tansiyon’

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