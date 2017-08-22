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    ‘Böcekburger’in satışına başlandı

    AA
    22 Ağustos 2017 - 10:44Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 10:44

    İsviçre’de protein bakımından zengin un kurdu içeren hamburgerlerin satışına başlandı.

    İSVİÇRE’nin ikinci büyük süpermarket zincirinin Basel, Bern, Cenevre, Lozan, Lugano, Zürih ve Winterthur kentlerindeki marketlerinin raflarında ‘böcekburgerler’ yerini aldı. Uzakdoğu’da yaygın olan ve dünya genelinde 2 milyar kişinin tükettiği tahmin edilen böceklerin insanlara yönelik satışına izin veren ilk Avrupa ülkesi İsviçre oldu.

    ‘Böcekburger’in satışına başlandı

    Satışa sunulduğu ilk gün müşterilerin fazla ilgi göstermediği böcekburgerden yalnızca birkaç adet satılabildi.
    Geçen mayısta değiştirilen kanunla İsviçre’de daha önce sadece hayvanları beslemek için kullanılan un kurdu, çekirge ve cırcır böceğinin insanlar tarafından tüketimine izin verilmişti.

    ‘Böcekburger’in satışına başlandı

    Etiketler: Böcekburger , isviçre , protein
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