BAYENRN Münih ve Alman Milli Takımının defans oyuncusu Jerome Boateng, geçen yıl mayıs ayında tanıdığı bir emlakçıyla Münih’te ev satın almak için sözleşme imzaladı. Emlakçı, Boateng’e evle ilgili danışmanlık hizmeti sundu, ünlü futbolcu da evi satın aldı. Emlakçı da satın alma işleminin ardından 300 bin euro olan komisyon bedelini Boateng’den istedi. Ancak milli futbolcu parayı ödemedi. Emlakçı da bunun üzerine mahkemeye başvurdu.

Boateng, emlakçının arkadaşı olduğunu ve kendisine arkadaşlık hukuku çerçevesinde yardım ettiğini söyleyerek kendisini savundu. Mahkeme ise bu savunmanın ardından mahkemeye elindeki sözleşmeyi sunan emlakçıyı haklı buldu. Hakim, emlakçıyla Boateng’in çocuklarının aynı yuvaya gitmelerine ve aralarında bir arkadaşlık hukuku olmasına rağmen yapılan görüşmenin ticari bir ilişki olduğuna, ünlü futbolcunun emlakçıya 300 bin euro komisyon bedelini ödemesine hükmetti.