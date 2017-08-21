BM’ye uyarı: Ölüm robotlarına ölüm

Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve Google’ın satın aldığı yapay zeka şirketi DeepMind’ın kurucusu Mustafa Süleyman’ın da aralarında olduğu 26 ülkeden 116 uzmanın imzaladığı mektupta yapay zekâ ile hedeflerini otonom olarak belirleyip onları öldürebilen robotların geliştirilmesinin engellenmesi isteniyor. Uzmanların kaleme aldığı açık mektupta şu ifadeler yer aldı:

PANDORA’NIN KUTUSU AÇILIRSA

“Geliştirilmeleri durumunda otonom silahlar, savaşların daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ölçüde, insanların kavrayabileceği hızdan kat kat daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Bu silahlar teröristler veya despotlar tarafından kullanılabileceği gibi hacklenmeye de müsait olacaktır. Harekete geçmek için çok zamanımız yok. Pandora’nın kutusu bir kere açıldıktan sonra onu kapatması zor olacak.”

Bazı uzmanlar savaşlarda yapay zekânın kullanılmasının cephelerdeki askerlerin güvenliğini artırabileceğini savunsa da buna karşı çıkanlar yapay zekânın vereceği kararlarla savaşların daha kolay çıkabileceğinden endişeleniyor. Elon Musk ve ünlü fizikçi Stephen Hawking daha önce yapay zekâ konusunda uyarılarda bulunmuştu. Musk, yapay zekâyı, dünyaya Kuzey Kore’den daha büyük bir tehdit olarak nitelemişti. Son uyarı ise Avustralya’nın Melbourne kentinde dünyanın dört bir yanından 2 bin uzmanı bir araya getirilen Uluslararası Yapay Zeka Konferansı’nın yapıldığı bir döneme geldi.