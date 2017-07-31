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    BMW'nin yeni MiNi'si elektrikle geliyor!

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 08:02Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 08:02

    BMW'nin neredeyse tüm araçlarını "elektriklendirme" planları, 3 kapılı sürpriz bir Mini modeliyle farklı bir boyuta geçiş yapıyor!

    BMW'nin Mini'yi elektriklendirme planları, fişe-takılabilen bir hibrid'in epey ötesine geçti. Bavyeralı marka, EV stratejisindeki yeni adımları ortaya çıkardı ve özellikle vurgu yapılan 3-kapılı Mini'nin, 2019'da çıkacak olan, tamamen elektrikli versiyonu olacağı.

    Firmanın açıklamasına göre tüm modeller esnek üretim sistemi sayesinde "elektriklendirilebilecek". Ama bu, BMW üretimi olan arabaların bu sıçramayı hemen yapacakları anlamına gelmiyor.

    Sonuçta ortaya çıkan, bir süre sonra elektrikli bir araca sahip olmak için i3 gibi bir modele mahkum kalmayacağımız. Başka bir deyişle pek çok BMW ve Mini modellerinin hem elektrikli, hem de sızı yakıtlı modellerini görmemiz sürpriz olmayacak. Ayrıca Mini'nin tamamen elektrikli modelleri de bizi bekliyor.

    Yine de, BMW'lerin çoğunun depo doldurma yerine prize takmaya geçmesi uzun zaman alacak. Mini'nin dışında, ilk aşama planlarında i8 Roadster (2018), X3 crossover (2020) ve iNext (2021) gibi birkaç araç var. 2025 yılında bile, araba devi yalnızca arabalarının %15-25 civarının bir çeşit elektrik motoruna sahip olmasını amaçlıyor.

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    Etiketler: bmw , elektrikli otomobil , bmw mini
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