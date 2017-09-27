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BMW'den kablosuz şarj cihazı

Hürriyet Haber
27.09.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 10:29

BMW, hybrid ve elektrikli otomobilleri için kablosuz bir şarj tasarladı. Akıllı telefonlar ile hayatımıza giren kablosuz şarj arabalar için çok yeni bir teknoloji.

Alman otomotiv devi BMW, hybrid aracı 530e iPerformance için kablosuz şarj olanağı sağlayan bir cihazı tanıttı. BMW pad olarak adlandırılan cihaz 220V enerji ile şarj olanağı sağlıyor ve otomobilin sensörleri sayesinde şarj aletinin bulunduğu noktaya park edebiliyorsunuz. Haberin sonundaki video ile bu işlemin nasıl olduğunu görebilirsiniz.

 BMW’ye göre, 530e modelinde bulunan 9.4kWh’lık pil, 3.2kW güç ile yaklaşık 3.5 saatte şarj oluyor. Bu kablo ile neredeyse aynı zamana denk geliyor.

 Otomotiv devi kablosuz şarj sistemini bir çok ülke için önümüzdeki sene başlatmayı planlıyor. Yeni Şafak’ın haberine göre bu yeni teknolojiyi şimdilik yalnızca 530e iPerformance Plug-in sedanlar üzerinde faaliyete geçirecek olan firma 330e, 740e, X5, i3 ve i8 içinde çalışmalarının olduğunu belirtti.

 Elektrikli araçların şarj sistemleriyle ilgili gelişmelerin maliyetleri ve kullanım olanakları hakkında çalışmalar devam ederken BMW kablosuz şarj teknolojisini kullanan ilk üreticilerden biri olmaya çalışıyor.

 Kablosuz şarj olayı bu sonbaharda elektrikli araçlar için büyük bir önem kazanmaya başladı. Büyük çapta elektrikli araç kullanılan ülkelerde şarj sorunu için alternatif bir çözüm olabilir.

Etiketler: BMW , kablosuz sarj , otomotiv
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