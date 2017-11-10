‘BMW’de size uygun iş var!’

Linkedln ekibinin gönderdiği “Dieter, BMW’de sizin vasıflarınıza uyan işleri keşfedin” mesajına Dieter Zetsche esprili bir dille hem İngilizce hem Almanca cevap verdi. Zetsche, Linkedln’daki 40 bine yakın takipçisine gönderdiği mesajda, “Değerli Linkedln takımı çok teşekkür ediyorum. Buradaki ilk birkaç ayımda gerçekten büyük keyif aldım ve bana tavsiye ettiğiniz kariyer seçeneklerini görmek gerçekten büyüleyiciydi” açıklamasını yaptı. Zetsche’nin mesajın sonuna koyduğu gülücük emojisi de Linkedln tavsiyesine gerçekten güldüğünü ortaya koyuyordu.

TEK BAĞIM BIYIK DEĞİL

Zetsche Linkedlh sitesine üye olduktan sonra liderlik konusunda düşüncelerini paylaşmış, elektrikli otomobil vizyonlarına ilişkin haberlere yer vererek, Tesla yöneticileri Twitter’daki bir karışıklık hakkında konuşmuştu. Türkiye’de 1 milyar Euro’nun üzerinde yatırımı olan Mercedes-Benz’in Başkanı Dr. Dieter Zetsche sık sık geldiği İstanbul’da, “Türkiye ile tek bağım bıyıklarım değil. Türkiye’de büyümek için bütün fırsatları değerlendiriyoruz” açıklaması yapmıştı.