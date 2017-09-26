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    BMW arabalarını kablosuz şarj edecek!

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 13:12 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 13:12

    İlk olarak akıllı telefonlarla karşımıza çıkan kablosuz şarj teknolojisi iPhone 8, 8 Plus ve X modellerinin de önce çıkan özelliklerinden biriydi. Şimdi de BMW bu teknolojiyi arabalarına getiriyor!

    Hibrit ve tamamen elektrikli modellerin şarj olma süreçlerini çok daha kolaylaştırmayı hedefleyen BWM, kablosuz şarj ünitesini hibrit bir model olan 530e iPerformance için geliştirdi. 22o voltluk prizlere bağlanarak kullanılabilen kablosuz şarj ünitesi üzerinde bulunan sensörler yardımıyla otomobil ile iletişime geçiyor.

    BMW arabalarını kablosuz şarj edecek

    BWM’nin yaptığı açıklamalara göre 530e iPerformance modelinin 9.4 kWh büyüklüğündeki bataryası kablosuz şarj teknolojisi ile 3.5 saat içinde tamamen doluyor. Kablosuz şarj ünitesinin performansının kablolu kullanım ile benzer bir sonuç sağladığı.

    Webrazzi'de yer alan habere göre, BWM’den yapılan açıklamalara göre kablosuz şarj ünitesi halen test ediliyor fakat BMW önümüzdeki yıl kablosuz şarj ünitesini ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde kullanıma sunmayı planlıyor. BMW’nin diğer tamamen elektrikli ve hibrit modellerinden olan 330e, 740e, X5, i3 ve i8 modelleri de gelecek yıllarda aynı teknolojiye sahip olacak.

    Etiketler: bmw , kablosuz şarj , iphone x
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