BMMYK: Dünyada 3 milyondan fazla 'vatansız' var

BMMYK dünya çapındaki vatansızların durumunu "This is Our Home" - Stateless Minorities and their Search for Citizenship" (Bu bizim evimiz - Vatansız azınlıklar ve onların vatandaşlık arayışı) adlı raporda derledi.

Rapora göre dünyadaki en büyük 'vatansız' azınlık grubunu, nüfusunun büyük bölümü Budistlerden oluşan Mynanmar'da yaşayan Müslüman Rohingya'lar oluşturuyor. Geçen ağustos ayından bu yana yaklaşık 600 bin Rohingya uğradıkları şiddet ve baskılardan kaçarak Bangladeş'e sığındı.

BMMYK tüm dünyadaki hükümetlere 2024 yılına kadar vatansızlara yönelik ayrımcılığı sona erdirme çağrısı yaptı. BMMYK hükümetleri aksi halde vatansız olacaklarsa, sınırları içinde doğan insanlara vatandaşlık vermeye ve bu sayede topraklarında uzun süreli vatansız olarak yaşamanın önüne geçmeye çağırdı.

"TÜM HAK VE YETKİLERDEN MAHRUMSUNUZ"

BMMYK Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Carol Batchelor düzenlenen basın toplantısında "Eğer bu dünya üzerinde herhangi bir ülkenin vatandaşı olmadan yaşıyorsanız; bir kimlikten, belgelerden, itirazsız bir şekilde kabul edilen tüm hak ve yetkilerden mahrumsunuz. Buna bir iş sahibi olmak, eğitim almak, çocuğunuzun bir yere ait olduğunu görmek gibi şeyler de dahil..." şeklinde konuştu.

Rapora göre diğer vatansız grupların başında nesillerdir aynı topraklarda yaşayan Suriyeli Kürtler, Madagaskarlı Karanalar, Makedonyalı Romanlar ve Kenyalı Pembalar geliyor.

Raporda Tayland'da yaşayan yaklaşık 30 bin vatansızın 2012'den bu yana vatandaşlık aldığı, Kenya'da ise yaklaşık 4 bin kişilik bir grup olan Makondelerin 43'üncü azınlık grubu olarak tanındığı bilgilerine yer verildi.

BMMYK Vatansızlar Birimi Başkanı Melanie Khanna "Tayland'da, Orta Asya'da, Rusya'da, Batı Afrika'da bir düşüş görüyoruz. Ancak söz konusu rakamlar kesinlikle 2024'e kadar vatansızlığın sona erdirilmesine yetecek düzeyde değil" açıklamasını yaptı.